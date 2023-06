Filho de Neymar, Davi Lucca traduz discurso de Jimmy Butler, durante Leilão Beneficente; veja

O Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr. foi um sucesso e contou com a presença de diversos famosos, entre eles o carismático astro do basquete Jimmy Butler, que está curtindo férias no Brasil. Durante um discurso no palco do evento, o ala do Miami Heat, enrolado em uma bandeira do país, usou Davi Lucca, filho de Neymar, como seu tradutor, em um momento super fofo.

Confira:

Durante toda a noite, Butler roubou a cena e foi tietado com pedidos de fotos e autógrafos. Ele também doou para o Leilão um tênis que calçou em um jogo em que marcou 56 pontos, o recorde em sua carreira, e uma camisa do Miami Heat que utilizou nas finais da NBA.



