Festa de natal no Mangueirão teria danificado gramado de jogo; direção do estádio nega

As festas de fim de ano costumam movimentar a capital paraense, tornando-se opção para aqueles que não viajam nessa época do ano. Um dos locais que vêm sendo utilizados com frequência para esta finalidade é o estádio do Mangueirão, que, desde a sua reinauguração, segue como palco de grandes eventos, mas alguns deles acabam por não proteger o gramado, criando assim condições desfavoráveis à prática do futebol.

Gramado Mangueirão Divulgação Divulgação

No último dia 24, por ocasião de uma festa de música eletrônica na área interna do estádio, alguns leitores entraram em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal para denunciar a cobertura parcial do gramado, expondo algumas áreas que acabaram sofrendo danificação em forma de buracos. Para qualquer atividade cultural, a administração instala um piso sintético para preservar toda a área do gramado, evitando que haja algum prejuízo nas partidas oficiais.

SAIBA MAIS



Conforme a informação repassada, às áreas centrais do evento estavam todas dotadas de piso sintético, mas para dirigir-se aos banheiros e outras áreas comuns, os participantes acabavam tendo que passar por locais desprotegidos, justamente onde aconteciam os jogos. Entramos em contato com a direção do estádio, através do diretor Maurício Bororó, que enviou a seguinte nota:

A parte descoberta nas laterais é a grama sintética , todo gramado e pista de atletismo estão cobertos com piso isofloor transparente e translúcido . O gramado será todo tratado para o dia 13/1 onde terá o jogo do Fla Master

A equipe do Flamengo máster fará um jogo amistoso contra a Seleção Paraense, no dia 13 de janeiro de 2024, no novo Mangueirão, com a expectativa pela presença de Zico, o maior jogador da história do clube. Lembrando também que, no próximo dia 20 de janeiro, terá início o Campeonato Paraense, com a possível realização de partidas no local.