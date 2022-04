Fernandinho diz que não vai renovar com Manchester City e aumentam as chances dele jogar no Athetico

O volante brasileiro Fernandinho afirmou que não jogará a próxima temporada no Manchester City. Em entrevista coletiva nesta terça-feira(12), antes da partida contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, o jogador disse que o seu desejo é voltar para o Brasil. Assim, as chances dele jogar no Atlhetico-PR aumentam.

“Eu quero continuar jogando. E com certeza vou voltar para o Brasil. Já decidi junto com a minha família que nesse momento é o melhor e mais importante para mim”, relatou o jogador.

A decisão do jogador pegou algumas pessoas de surpresa. Uma delas foi o técnico Pep Guardiola, que disse que não sabia que o brasileiro sairia do time.

“Eu não sabia. Vocês me deram a notícia. Eu não ouvi. Veremos o que acontece”, falou o treinador.

As possibilidade de Fernandinho ir jogar no Athletico são grandes. De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do GE-Paraná, o jogador falou, em passagem por Londrina no final de março, que já havia conversado uma vez com a diretoria do Furacão e que tinha interesse em ir pro clube paranaense.

“No ano passado eu conversei, chegamos a abrir negociação, mas depois de conversas com família e meu agente definimos que seria melhor permanecer na Inglaterra. Até agora meu empresário não me passou nada e já estamos em março. Mas obviamente que se o Athletico me procurar, ele vai passar para mim. Eu já deixei claro que tenho essa vontade”, disse o jogador.

Fernandinho, de 36 anos, foi revelado nas categorias de base do Athletico. Chegou ao Manchester City em 2013 após ser comprado ao Shakhtar Donetsk por 40 milhões de euros. No time inglês, se firmou rapidamente. Até agora, o brasileiro disputou 373 jogos, com 25 gols, e conquistou 13 títulos.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)