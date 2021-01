Federação Paraense convoca clubes e sinaliza por redução do calendário do Parazão 2021

Em documento assinado pelo diretor de competições da Federação Paraense de Futebol, Delciraldo da Silva Araújo Filho, todos os clubes que participarão do Campeonato Paraense 2021 estão convocados para uma reunião de deliberação sobre a competição regional. O documento intitula o evento de reunião do Conselho Técnico, marcada para o próximo dia primeiro de fevereiro, às 15h30.

A reportagem apurou, embora nenhum diretor da FPF tenha confirmado de forma oficial, que se trata de uma redução do calendário do Parazão, que no momento tem 83 jogos. O estadual, portanto, seria definido de forma mais célere para evitar prejudicar, ainda mais, o calendário da temporada 2021 - que sequer começou por conta dos jogos pendentes de 2020.

O Parazão 2021 já está envolto em polêmica em função de uma reclamação do presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, alegando que o clube fará mais viagens que o rival Clube do Remo.

Não é de hoje que o Paysandu se opõe às questões oriundas da atual administração da FPF, cujo presidente é Adelcio Torres. Na gestão de Ricardo Gluck Paul, ex-presidente bicolor, foram vários os embates e trocas de acusações.

O atual campeão paraense é o Paysandu. O Remo foi vice-campeão em 2020.