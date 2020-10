Fabinho é cortado e Tite convoca Allan, do Everton, para Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou nesta quarta-feira que o volante Fabinho, do Liverpool, foi cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em novembro. O jogador sofreu uma lesão nesta última terça-feira, em duelo válido pela Liga dos Campeões da Europa. Allan, do Everton, será o substituto.

A comissão médica da Seleção entrou em contato com o Liverpool e entendeu que o jogador não teria condições de jogo para os compromissos. Após o jogo do Liverpool, o técnico alemão Jürgen Klopp alfinetou Tite pela não utilização de Fabinho, após ser questionado se o volante teria condições de defender o Brasil nas Eliminatórias.

Fabinho não foi o único corte realizado por Tite. O meia Philippe Coutinho, do Barcelona, também foi cortado por lesão, e deu lugar ao meia Lucas Paquetá, do Lyon. Nos próximos dias o treinador pode realizar novos cortes, já que o atacante Neymar se lesionou no duelo do PSG na Liga dos Campeões e o Manchester United informou que o lateral-esquerdo Alex Telles testou positivo para COVID-19.