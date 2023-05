Ex-Vasco e Corinthians, Morais treina e espera por propostas de contratação

O meia-campista Manoel Morais Amorim, conhecido como Morais, ex-Vasco e Corinthians, foi um dos grandes nomes pelo Muruci no ano de 2023, marcando um gol em nove jogos. Após o fim do campeonato alagoano, o atleta decidiu que ainda não é a hora de interromper a trajetória no futebol. Treinando em casa, o jogador de 38 anos está aguardando propostas para atuar em um novo clube.

"Desde o fim do Alagoano tenho treinado em casa e aguardo propostas. Tenho um amigo que cuida dessa parte, algumas sondagens apareceram, mas nada de concreto até agora. Enquanto isso, sigo minha rotina de treinamentos e não penso em parar. Meu vício é jogar futebol e ainda me vejo com condições de atuar" disse Morais, em entrevista ao portal Globo Esporte.

VEJA MAIS

Morais contou como é a rotina de treinos e a autoconfiança que tem em campo apesar da idade. "Eu procuro treinar diariamente, sigo orientações de profissionais com quem já trabalhei e, com o passar do tempo, a gente que é atleta vai entendendo o que o corpo precisa. Faço trabalhos de força, de velocidade, tenho mobilidade e, apesar de está chegando aos 39 (anos), sei que ainda consigo atuar", disse.

O ex-Corinthians disse que ainda pretende disputar a Série C ou Série D do Campeonato Brasileiro. "Sei que a minha condição é para disputar um jogo por semana. Então, me vejo em plenas condições de disputar uma Série C ou D do Brasileiro. Não adianta tentar fazer dois jogos por semana porque não teria condição e isso só me prejudicaria e também o clube que fosse defender", declarou.

meia morais Morais e Ronaldo em 2009, quando jogaram pelo Corinthians (Foto:Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians) Morais na época do vasco (Reprodução/Futebol Nacional)

Em 2020, o meia havia confirmado ao ge a aposentadoria por conta do tempo parado. "Estou me aposentando de vez. Desde o início da temporada, não joguei, agora veio essa parada e achei melhor parar. Estou há quase um ano sem jogar profissionalmente", anunciou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)