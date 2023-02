Ex-Remo marca e Independente empata com Cametá, em casa, pelo Parazão 2023

No duelo entre os dois únicos campeões paraenses do interior, Independente e Cametá ficaram no empate em 1 a 1, no estádio Navegantão, em Tucuruí, neste sábado (11). Todos os gols do confronto ocorreram ainda na primeira etapa. Pilar, aos 28 minutos, fez para o Marapará. Já aos 47, Martony, ex-Remo, deixou tudo igual.

O resultado fez o Cametá descer uma posição no Grupo B do torneio. Antes líder, agora o Mapará é o segundo colocado, com quatro pontos, perdendo o posto para o Águia de Marabá, que venceu a Tuna por 2 a 1, no Souza.

Já o Independente entrou na briga por uma vaga na próxima fase da competição. O Galo Elétrico está na terceira posição do Grupo C, com apenas um ponto conquistado, atrás de Tuna Luso e Castanhal.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (11), no mesmo horário, às 15h30. O Independente visita o Caeté, no Diogão, enquanto o Cametá recebe o Itupiranga, no Parque do Bacurau.