Ex-Remo, goleiro Weverton estreia pelo Brasil na Copa do Mundo de 2022

O Remo foi representado na Copa do Mundo de 2022. Aos 35 minutos do segundo tempo na partida entre Brasil e Coreia do Sul, pelas oitavas de final do torneio, o goleiro Weverton, hoje no Palmeiras, entrou em campo. No entanto, o arqueiro já defendeu as cores do Leão Azul ainda no início da carreira.

Em 2007, o goleiro, que só tinha 19 anos, chegou ao Baenão por empréstimo do Corinthians. Foi, inclusive, com a camisa do Time de Periçá que Weverton fez a sua estreia como profissional, no empate de 3 a 3, contra o Gama, no Mangueirão.

Weverton esteve no Remo em 2007 (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Na época, Weverton foi contratado pelo Remo para ser a terceira opção no gol azulino. Na época, o titular era Adriano Paredão e o experiente e renomado Danrlei, ex-Grêmio, também tinha sido adquirido para defender o Leão Azul na Série B de 2007.

A relação entre Remo e Weverton parece ser próxima. Quando o goleiro foi convocado para defender a Seleção na Copa, o Leão parabenizou o atleta pelas redes sociais. Relembre: