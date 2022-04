Ex-Paysandu, executivo do 'Rolex' assume adversário da dupla Re-Pa na Série C

O executivo de futebol Alex Brasil assumiu o departamento de futebol do Confiança, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Brasil assume a vaga antes ocupada por Ernando Rodrigues. A informação foi confirmada pelo presidente interino do clube, Pedro Dantas.

A chegada do novo executivo se dá num momento delicado do clube, que ocupa atualmente a 17ª posição no campeonato, ao estrear com derrota para o Floresta, por 1 a 0. Além disso, o Dragão foi eliminado na semifinal do Campeonato Sergipano.

Alex Brasil é educador físico e possui especialização em gestão de futebol, pela CBF, e integra a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (Abex). Trabalhou em clubes como Paraná, Londrina, Coritiba, Portinense-POR, Ponte Preta, Vitória e Paysandu, onde protagonizou um momento engraçado, durante a preleção para partida entre Paysandu e Gama, pela final da Copa Verde de 2016.

Durante conversa com os jogadores, o executivo fez um relato pessoal sobre superação e força de vontade, citando a aquisição de um relógio da luxuosa marca 'Rolex'. Após dizer que a compra do acessório era um sonho de consumo, o executivo mostrou o relógio e apontou para um dos atletas, pedindo que o pegasse.

O atleta estendeu a mão para pegar o objetivo, mas Alex retirou do alcance alheio e soltou um grito seguido de várias palavras de ordem. A cena viralizou na internet, veja:

"Há muitos anos atrás eu tinha um sonho. Um desejo de ter um relógio. Fui ambicioso em conquistá-lo. Todos nós devemos ser ambiciosos, que é muito diferente de ser gananciosos. E não era qualquer relógio, é um Rolex. Trabalhei muito para conquistá-lo. Toma, pega. O (palavrão) que eu vou te dar de graça. Está na mão de vocês (a conquista do título). Vocês vão dar de graça?", disse o executivo.

O Confiança é adversário de Remo e Paysandu na Série C. Contra os azulinos o time joga na quarta rodada, no dia 1 de maio, em Sergipe, enquanto o duelo contra o Papão da Curuzu acontece na 14ª rodada, no dia 17 de julho, em Belém.