Ex-Paysandu e Tuna, atacante Paulo Rangel acerta com clube para a disputa da Segundinha

Mesmo na semana de início da Segundinha, os clubes que lutam por duas vagas na elite do futebol paraense ainda estão contratando. O Pedreira acertou a chegada do atacante Paulo Rangel, ex-Paysandu e Tuna Luso. A informação foi confirmada pelo técnico Júnior Amorim.

Com 36 anos, Paulo Rangel chega ao Pedreira após um ano cheio, já que disputou a Campeonato Paraense e foi vice-campeão pela Tuna e também jogou a Série D pelo Paragominas, seu último clube. A contratação de Rangel agradou o técnico Júnior Amorim, que falou da forma que gosta de jogar e que Rangel possui o perfil para a posição.

“O Paulo é um jogador muito importante, já começou a trabalhar hoje e é uma referência junto com outros atletas que temos, tem experiência, que passa confiança e é um goleador. Ele é uma referência e eu gosto de jogar com um jogador na área. Ele agrega esses todos esses valores, confiamos muito no trabalho dele e vai nos ajudar na busca pelo acesso”, comentou.

Paulo Rangel é paraense e já jogou por vários clubes, atuou também nos Emirados Árabes, Tailândia e Malásia. Retornou ao Pará em 2019, quando jogou pelo Paysandu, com 17 jogos e três gols marcados. Em 2020 foi para a Tuna, onde conquistou o acesso para a Segundinha, jogou também o Parazão, marcou oito gols em 17 partidas. No seu último clube, o Paragominas, foram 13 jogos e três gols pelo Campeonato Brasileiro da Série D.