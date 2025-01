Ex-jogador do Paysandu é preso após assaltar em Belém: "Só quis ajudar um amigo"

O jogador de futebol 'Romarinho', com passagens por clubes como Paysandu, Independente de Tucuruí, Castanhal, Bragantino e Águia de Marabá, onde jogou na temporada 2023, inclusive disputando a Copa do Brasil, foi preso por assalto no final da tarde desta quinta-feira (09).

Romário Augusto da SIlva Valente é acusado de assaltar uma mulher na travessa Angustura, bairro da Pedreira, em Belém, na companhia de um menor de idade. Segundo a delegada Janice Aguiar, a vítima informou que estava passando próximo a um canal no bairro, quando a dupla chegou em uma motocicleta e a roubou, levando uma bolsa contendo joias e outros pertences.

"Ela correu e conseguiu informar uma viatura da PM, que foi atrás e conseguiu apreender o menor e prender romarinho. Eles estavam com o celular da vítima, tentaram negar, mas deram o flagrante", informou a delegada.

Segundo os agentes da PM, quando percebeu a aproximação da polícia, Romarinho descartou os itens roubados no canal da Pirajá, ficando apenas com o celular da vítima. Ao ser abordado, o atleta chegou a dizer que o celular lhe pertencia, mas no momento em que os agentes pediram para ele desbloquear o aparelho, a casa caiu.

Na seccional da Sacramenta, para onde o romarinho foi levado, a vítima o reconheceu como o autor do crime. Ele nega o roubo. De dentro da cela, Romarinho aceitou falar com a equipe de reportagem do Amazônia. O atleta afirmou ser inocente e disse que apenas tentou ajudar um amigo de infância.

“O rapaz que estava comigo é um grande amigo meu sabe cara. Eu saí de casa e nessa hora ele estava com o celular na mão e pediu pra eu ajudar ele a desbloquear entendeu? Como eu tenho muita amizade no Barreiro, peguei o celular e falei ‘bora lá, sobe aí’, nessa hora a viatura pegou e deu o flagrante”, disse.

Perguntado sobre sua atual atividade profissional após o fim de contrato com seu último clube, o jogador disse que está ajudando o sogro em uma gráfica e vivendo de ‘peladas’ no bairro da Pedreira.

“Nunca fui preso. Viver de futebol no Pará é difícil, não dá pra ganhar grana, mas nunca roubei”, disse.

Histórico nos gramados

Romarinho também atuou no Águia de Marabá. (@lennophotografia)

Romarinho, como ficou conhecido no meio do futebol, é goiano, mas passou boa parte da carreira atuando em clubes do Pará. A primeira passagem no futebol paraense foi em 2017, quando defendeu o Santa Rosa. De lá, ele seguiu por Paysandu, Castanhal, Cametá, Tapajós, Águia, Izabelense, Independente de Tucuruí, Capitão Poço e Esmac, este último em 2023, ano em que se aposentou dos gramados.

Na última temporada como profissional também compôs o elenco do Azulão Marabaense que disputou a Copa do Brasil. Romarinho enfrentou o Fortaleza na terceira fase da competição e também esteve em campo contra o Paysandu, na semifinal do Parazão, saindo do clube antes da final que consagrou o time marabaense campeão daquela temporada.