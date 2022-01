Ex-Corinthians falha, Real Sociedad vence e elimina Atlético de Madrid na Copa do Rei

final da Copa do Rei. A equipe Colchonera teve dificuldades, não soube se organizar em campo e foi eliminada da competição. Os gols da classificação foram marcados por Januzaj e Sorloth.

REAL SOCIEDAD NA FRENTE!

A posse de bola estava bem equilibrada, mas a Real Sociedad estava com mais objetividade em campo e abriu o placar. Aos 33 minutos, David Silva enfiou para Zaldúa na direita, que acertou um belo cruzamento para Januzaj marcar de cabeça.

AMPLIA A VANTAGEM

A Real Sociedad começou bem o segundo tempo e conseguiu marcar um gol logo no início. Aos dois minutos da etapa final, o zagueiro Felipe se atrapalhou, Oyarzabal recuperou a bola, que sobrou para Sorloth carregar sozinho até a entrada da área e marcar o segundo da partida.

PRESSÃO DA REAL SOCIEDAD

A equipe da Real Sociedad foi mais objetiva no jogo. Apesar da posse equilibrada, o time comandado por Imanol Alguacil trocou bons passes e chegou ao ataque mais vezes. O Atlético de Madrid tentou se organizar em campo, mas teve dificuldades e sofreu na defesa.

SEQUÊNCIA

As equipes voltam as atenções à 22 rodada da La Liga. A Real Sociedad vai enfrentar o Getafe no domingo. Enquanto o Atlético de Madrid joga com o Valencia no sábado.