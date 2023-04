Estudiantes x Tucumán: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (12) pelo Campeonato Argentino

As equipes Estudiantes x Tucumán disputam nesta quarta-feira (12/04) a 11° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Tucumán ao vivo?

A partida Estudiantes x Tucumán poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Estudiantes x Tucumán​ chegam para o jogo?

Estudiantes ocupam a 16° posição do Campeonato Argentino com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já Tucumán é o vice-lanterna da competição e soma 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas. A equipe passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Prováveis Escalações

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Ezequiel Muñoz, Luciano Lollo, Zaid Romero, Emmanuel Mas; Santiago Ascacíbar, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez; Benjamín Rollheiser, Mauro Boselli. Técnico: Eduardo Domínguez.

Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez, Brian Guille e Mateo Coronel. Técnico: Lucas Pusineri.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Tucumán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 12 de abril de 2023, 21h30