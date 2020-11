Esmac realiza ‘peneirada‘ para time feminino Sub-16 que vai ao Campeonato Brasileiro

Referência paraense no futebol feminino, a Esmac busca talentos para sua equipe de base. Nesta terça-feira (24), o clube abre espaço para jovens de 14 a 16 anos na chamada ‘peneirada’ que promove no campo do Sesi, na Rodovia Mário Covas, a partir das 15h. É preciso levar as chuteiras, uma das exigências dos organizadores.

Segundo Mercy Nunes, técnico e coordenador do futebol de campo e de futsal, a Esmac estará participando do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-16 na cidade de Sorocaba-SP e precisa ter novas atletas na sua equipe. “Tem muitas jovens que querem ter oportunidade de jogar futebol e a Esmac está oferecendo esta chance. Estamos esperando por elas com seus talentos. Ninguém paga nada de taxa”, explica.

O Brasileiro de Futebol Sub-16, por conta da CBF [Confederação Brasileira de Futebol], será realizado de 10 a 20. O time paraense está na disputa do Brasileiro Feminino A2.