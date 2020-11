Esmac goleia Paysandu no Parazão Feminino

A Esmac manteve sua longa invencibilidade sobre o Paysandu no futebol feminino. Neste domingo (1) na sequência do Parazão, agora no quadrangular as comandadas do técnico Mercy Nunes golearam o Papão por 4 a 1. A Esmac segue invicta. O Paysandu sofre sua primeira derrota no certame.

O primeiro tempo terminou com 2 a 1 para a Esmac. Baião fez 1 a 0. Dan empatou para as bicolores. Lorena colocou sua equipe na frente novamente.

Na etapa completar Cássia marcou o terceiro gol da equipe universitária de Ananindeua. Nos minutos finais, Lorena, de cabeça, finalizou o placar.

A Esmac volta jogar pelo campeonato na terça-feira (3) contra o Cabanos, no Ceju, às 15h.

O Paysandu vai para o clássico com o Remo, na quarta-feira (4), ainda no Ceju, às 15. O Papão vaio para tudo ou nada.

Remo e Esmac lideram o quadrangular com três pontos cada um. Paysandu e Cabanos estão com zero. Os dois times com maior número de pontos decidem o campeonato feminino paraense de 2020.