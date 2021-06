Esmac decide vaga para próxima fase neste domingo (04) em casa

Após vencer por 1 a 0, a equipe do Aliança-GO em um jogo intenso, a equipe de Ananindeua levou a melhor e neste domingo (04), às 10h, no estádio do Sousa, acontece a partida de volta do mata-mata.

O gol da vitória na partida de ida foi de Lora Soure, afirma que a equipe está assimilando bem todo o trabalho da comissão técnica. “Assimilamos muito bem o modelo de jogo do Professor Mercy Nunes e o trabalho físico da Professora Cássia Gouvêa, que nos possibilita iniciar e terminar a partida com ótima performance no jogo e os gols acontecem. Estou muito feliz por ter feito o Gol lá em Goiás, este que foi muito importante e nos dá a vantagem no jogo da volta em casa. Estou atualmente como a artilheira do campeonato e feliz pela fase que vivencio na equipe”, afirmou.

Já o técnico Mercy Nunes considera está fase do mata-mata como um jogo de xadrez com muito equilíbrio e força mental. “As atletas estão com um trabalho aprimorado e determinado um modelo de jogo, e correspondem... Em Goiás o clima não esteve a nosso favor, muito seco, mas, as meninas reagiram bem. O jogo em Belém precisa ser trabalhado com humildade, pé no chão conscientes de que é um time forte e respeitamos o adversário experiente que é o Aliança. O objetivo é consolidar a vaga nas quartas de finais do Campeonato”, finalizou.