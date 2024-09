Endrick se casa com namorada Gabriely Miranda e cumpre 'desejo' aos 18 anos

Em seu segundo mês como jogador do Real Madrid, o atacante Endrick, de 18 anos, se casou com a modelo Gabriely Miranda. O casal de namorados se mudou para a Espanha antes do início da temporada europeia - eles moram com a família em um condomínio de Madri - e começaram o relacionamento em 2023. Ao longo dos últimos meses, o atacante deu indícios do desejo de se casar com Gabriely.



A modelo publicou uma série de fotos com o atacante em seu Instagram pessoal nesta segunda-feira, junto com uma passagem bíblica. "O que Deus uniu, ninguém separa", escreveu a modelo. O Estadão confirmou que se trata do casamento com o atleta do Real Madrid. A legenda da publicação foi atualizada, posteriormente, com a mensagem "enfim, casados".



Ele já planejava se casar com a namorada de 21 anos, mas aguardava o "sim" dela. "Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não", afirmou Endrick, em maio deste ano, em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo.

Mesmo em meio ao desejo de Endrick em se casar com Gabriely, os últimos meses foram complicados para a família do jogador. Após a participação do então atacante do Palmeiras no programa de Pedro Bial, Cíntia Ramos, mãe de Endrick, cortou Gabriely de uma foto publicada em seu Instagram pessoal.



À época, Gabriely também desconversou sobre a possibilidade de se mudar para a Espanha. "Não elaboramos nada ainda, temos vivido o presente e um dia de cada vez. Ainda estamos analisando, mas quando existe respeito e amor, a distância não tem importância."



Endrick foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022, em negociação que pode chegar à casa dos 72 milhões de euros, em metas a serem cumpridas em sua passagem pelo clube merengue, sendo 12 milhões reservados ao pagamento de impostos. O Palmeiras tem direito a 70% do montante, enquanto Endrick e sua família, 30% restantes.



Ainda no Brasil, Endrick atingiu todas metas para o bônus, que envolviam número de gols marcados, convocações e titularidade na seleção brasileira. Agora no Real Madrid, ele tem até junho de 2030 para completar as cláusulas previstas no contrato e somar mais 12,5 milhões de euros.