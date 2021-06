Emerson é confirmado como reforço do Barcelona para a temporada

O Barcelona exerceu o direito de levar o lateral-direito Emerson para a Catalunha após dois anos emprestado no Betis. Com isso, o brasileiro torna-se, de fato, jogador blaugrana, tem vínculo com a equipe até 2024 e deve disputar posição com Sergiño Dest, contratado em janeiro.

O ala, revelado no Atlético-MG, foi adquirido pelos dois clubes espanhóis em uma parceria onde jogaria emprestado no time de Andaluzia para depois vestir a camisa culé. O Barça deve pagar cerca de nove milhões de euros (R$ 56,8 milhões) ao conjunto alviverde para ter todos os direitos sobre o atleta.

Emerson é o terceiro reforço confirmado pelo clube catalão nesta temporada após os anúncios das chegadas de Sergio Aguero e Eric Garcia. O jovem lateral conquistou destaque em sua passagem pelo Betis ao anotar cinco gols e 10 assistências nos últimos dois anos.

👋 Bem-vindo, @Emerson_Royal22! 🇧🇷 O FC Barcelona comunicou o Betis que exercerá o seu direito de recuperar o lateral brasileiro Emerson Royal a partir do dia 1 de julho. O jogador atuou por empréstimo no clube andaluz nas duas últimas temporadas. 💙❤️ #EmersonCuler pic.twitter.com/Y5WrgfauA8 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) June 2, 2021

O ala está integrado com a Seleção Brasileira por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e vive a expectativa de defender a amarelinha na Copa América. Com isso, o jogador deverá ser apresentado somente no próximo mês.