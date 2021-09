Em dia de decisão para o Remo na Segundona, CBF e clubes decidem por manter Série A sem público

As informações são do site "ge". Ainda de acordo com a publicação, a entidade e os clubes decidiram entrar com uma ação no STJD para derrubar a liminar concedida ao Flamengo que permite a realização de jogos com público do clube como mandante, desde que observada a presença máxima estabelecida pelo município e cumpridas todas as exigências das autoridades locais.

O Flamengo, por entender que o tema "escapa à competência desportiva da CBF", informou nesta manhã que não participaria da reunião. Na quarta, a Prefeitura atendeu à solicitação do clube e autorizou a realização de três jogos, a partir do dia 15, com a presença da torcida, que servirão como eventos-teste.

A CBF convocou os 20 clubes da Série A para uma reunião do Conselho Técnico, nesta segunda-feira, e a decisão foi por manter a disputa do Campeonato Brasileiro sem público enquanto não houver a liberação do retorno das torcidas aos estádios em todas as praças. Participaram do encontro 19 clubes, sendo que a ausência do Flamengo já estava confirmada pelo próprio clube.

Uma nova reunião foi marcada para o dia 28 de setembro. Agora, contudo, aguarda-se a decisão do STJD e os próximos passos da CBF a respeito da liberação da Prefeitura e do Tribunal ao Flamengo. O primeiro evento-teste permitido ao clube está previsto para o dia 15 de setembro, quando o Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, na volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O segundo evento-teste previsto está previsto para acontecer contra o mesmo rival, mas pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o dia 19.