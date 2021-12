Em despedida emocionante, Sergio Agüero anuncia aposentadoria

Em uma despedida emocionante, Sergio Agüero anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol. O atleta afirmou que a decisão havia sido tomada há uma semana por questões de saúde. No último dia 30 de agosto, o atacante deixou o campo de jogo na partida entre Barcelona e Alavés por conta de uma arritmia cardíaca.

- Estive nas mãos dos médicos e eles me disseram que era melhor deixar de jogar. Tenho muito orgulho da minha carreira. Desde os cinco anos sonhava em jogar futebol e nunca pensei em jogar na Europa. Agradeço ao Independiente, que me formou, ao Atlético, que apostou em mim com 18 anos, as pessoas do City, que sabem o que sinto por elas, deixei o meu melhor lá, e o Barcelona. Cheguei em um clube grande e sempre fui tratado bem. E a seleção argentina, que é o que mais amo.

Além da presença do elenco culé na despedida do camisa 19 realizada no Camp Nou, Pep Guardiola e Txiki Begiristain, como representantes do Manchester City, também estiveram presentes após a goleada da equipe sobre o Leeds por 7 a 0 na última terça-feira.



HISTÓRIA NA INGLATERRA

​Sergio Agüero chegou ao Manchester City em 2011 com grandes expectativas e deixou o clube em 2021 com o status de um dos maiores ídolos da história. O argentino foi responsável pelo gol do título da Premier League em 2011/2012 e acabou com a seca de 56 anos sem que a equipe erguesse um troféu do Campeonato Inglês.



O centroavante é o segundo atleta que mais vestiu a camisa dos Citzens, tendo entrado em campo em 390 partidas e ficando atrás apenas de David Silva. O veterano de 33 anos também é o maior artilheiro da história do clube com 260 gols marcados e o 4º com maior número de assistências.