Em busca do título do Parazão, Tuna volta aos treinos e técnico afirma: 'Procurar errar menos'

A Tuna Luso inicia o treino com bola nesta terça-feira (18) em busca do título do Parazão 2021. A Águia Guerreira enfrenta o Paysandu no próximo domingo (23), às 17 horas, na Curuzu. Com vantagem após ter vencido a primeira partida por 4 a 2, o foco do técnico Robson Melo será em ajustar o time para evitar ser surpreendido pelos bicolores.

“No primeiro jogo conseguimos acertar as transições e as jogadas de bola paradas. Exploramos as laterais. Mas sabíamos do perigo na bola área do Paysandu. Vamos corrigir isso. Vamos procurar errar menos no domingo. Vamos trabalhar pensando no domingo que pode marcar a nossa história”, comentou o treinador, que sabe o que é preciso fazer para colocar a Tuna no topo do pódio do Parazão novamente.

“Esse grupo abraçou a causa lá atrás. Vem se dedicando diariamente e sempre busca evoluir. Estramos sempre juntos e isso tem feito a diferença. Cada jogo é um história e decisão. Temos uma semana para recuperar e buscar o título no domingo”, frisou.

A partida entre Paysandu e Tuna terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.