Em Belém, torcedor do Fluminense registra o nome da filha de 'Nense Isadora'; saiba mais

O Fluminense está em Belém para o confronto desta quarta-feira (26), diante do Águia de Marabá, às 19h30, no Mangueirão, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O clube carioca promoveu um evento com torcedores do Flu, em um bar no bairro da Batista Campos. Para surpresa dos organizadores do evento, um rapaz apareceu com uma certidão de nascimento com o nome da filha registrado como 'Nense Isadora'.

O perfil do Fluminense fez uma foto do rapaz portando a certidão de nascimento e publicou na rede social “X” (antigo Twitter). O Tricolor das Laranjeiras ainda informou que a criança entrará em campo, nesta noite, com os jogadores do clube. Muitos torcedores comentaram a publicação e alguns brincaram com a situação.

"Nense, eu te amo demais..." deve ser assim que ele coloca a filha pra dormir", disse um torcedor.

"Com 18 ela desfaz essa loucura. Cadê a mãe da criança?", Escreveu um outro tricolor.

"Eu amo o Flu, mas isso é Bizarro!", falou mais um torcedor.

"Meu ídolo!!! Vou começar a reproduzir e usar a criatividade do pai da Nense", brincou.

"Claramente temos o melhor pai do ano", disse mais um tricolor.