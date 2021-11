Elencos de Palmeiras e Flamengo posam para fotos especiais em esquenta da final da Libertadores

Os elencos de Palmeiras e Flamengo posaram para um ensaio especial da Conmebol visando a final da Copa Libertadores, que será no dia 27 de novembro, em Montevidéu (URU). Uma equipe da Conmebol esteve nos CTs de ambos os clubes para a realização do material. As fotos divulgadas pela Conmebol trazem grandes nomes de ambos os times.

Veja as imagens nesta galeria