Ex-jogador Edmundo inicia namoro com advogada 20 anos mais nova

O ex-jogador Edmundo, de 49 anos, está vivendo um novo romance. O ídolo do Vasco começou a namorar a advogada Elinne Zaníni, 20 anos mais nova. O relacionamento não era de conhecimento geral até que Alexandre Mortágua, filho de Edmundo, fazer uma postagem no Instagram no almoço de Natal na casa do pai. No post, Alexandre descreveu a felicidade do momento.

- Terminei o ano jogando chapéu com meus irmãos, ficando bêbado com meus cunhados e rindo com a namorada do meu pai - escreveu Alexandre em seu perfil.

Elinne Zaníni tem 29 anos e já foi modelo. Ela tentou ser atriz na infância e namorou até o ano passado o empresário Rodrigo Martins, um dos sócios de Carol Sampaio. Na postagem do enteado, Elinne agradeceu o carinho.

- Obrigado pela sua entrega, sua paz, e seu sorriso. Não sabe o quanto também me fez feliz - comentou.

Edmundo teve um breve romance com a modelo Ana Carolina Jorge, também de 29 anos, mas está solteiro desde o carnaval. Em uma live, em setembro, o ex-jogador revelou que quer casar de novo.