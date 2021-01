Dirigente licenciado reassume comando executivo do Bragantino

Cláudio Wagner, após uma licença para fins políticos, reassumiu o comando executivo do Bragantino Clube do Pará/BCP. Ele esteve ausente da presidência por cerca de oito meses. Neste período, o Tubarão foi comandado por Paulo Correa [Paulinho], nomeado pelo Conselho Deliberativo do tricolor bragantino.

Na reunião com os pares da diretoria, Cláudio agradeceu aos companheiros pelo trabalho realizado pelo clube durante seu afastamento.

“Agradeço a todos pelo que fizeram pelo Bragantino. Todos se doaram, então, só tenho que agradecer meus colegas de diretoria, comissão e os atletas. É palavra de gratidão, principalmente para aqueles jogadores que deixaram clube sem, ‘arenga’ ou reclamação. O Bragantino continua com suas portas abertas. Vamos continuar com o nosso trabalho para mostrar que o Bragantino permanece com seu título ‘Força do Interior”, sempre crescendo”, destacou.

Da Van avisa que o Bragantino formará um elenco competitivo chegar entre os quatro melhores do campeonato estadual. “Olhe que vamos disputar o título do Parazão “, desafia.

Peneirada

O Bragantino está caçando talentos paraenses por meio de peneiradas. Nesta quinta-feira (21), a comissão de observadores do Tubarão estará no municípío de Maracanã para mais uma, no campo do Murilo, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h. Jovens de 15 a 23 anos podem participar da seletiva com pagamento da taxa de inscrição de R$ 20.

Os aprovados com idade até 20 anos seguem para treinamentos na divisão de base. Os maiores de 20 anos passarão por avaliação técnica durante sete dias no time profissional. No dia 23, sábado, a peneirada do Tubarão será na cidade de Garrafão do Norte, pela manhã e tarde. O local não foi informado pela diretoria.

Já nos dias 28, 29 e 30 a peneirada será no campo do Clube Paroquial, das 14h às 18h. Podem participar jovens com idades entre 16 e 25 anos, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 20.