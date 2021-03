Depois de empilhar taças, Palmeiras define férias do elenco

Depois de três conquistas, o Palmeiras teve em 2020 a sua temporada mais vitoriosa desde 1993, quando faturou o Paulista, o Brasileiro e o Torneio Rio-São Paulo. 79 partidas depois, o clube definiu o período de folga dos jogadores.

Para isso, o clube preparou um cronograma de recesso escalonado para o elenco nas próximas semanas. Divididos em três grupos, os atletas de dois dos três terão dez dias de descanso. O outro, composto por garotos e retorno de empréstimos, jogará o Paulistão sem pausa.

Grupo 1: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Felipe Melo, Raphael Veiga, Rony, Luiz Adriano e Willian. Recesso a partir desta segunda-feira (8) e retorno no dia 19 de março. Por conta do alto desgaste deles, estão fora dos duelos contra São Caetano, Ferroviária e São Bento, estando à disposição para o clássico do dia 21 de março com o São Paulo.

Grupo 2: Jailson, Mayke, Emerson Santos, Kuscevic, Alan Empereur, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Terão descanso entre os dias 22 de março e 1º de abril. Ficam fora dos confrontos contra Botafogo-SP e Guarani e e voltam para a Recopa, contra o Defensa y Justicia-ARG, cujo jogo de ida está marcado para o dia 7 de abril, na Argentina, e a volta para o dia 14, no Allianz Parque.

Lucas Lima, que seria grupo 2, abriu mão do direito ao recesso e se colocou à disposição da comissão e da diretoria para a disputa de todo o Campeonato Paulista, ao lado de nomes comoVictor Luis, Alan e Papagaio. Zé Rafael se recuperará em esquema especial.

Os membros da comissão técnica alviverde também terão cronograma de folga divididos em grupos ao longo de março e abril. O técnico Abel Ferreira, como o grupo 1 dos atletas, terá o recesso a partir desta segunda-feira (08).