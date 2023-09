Delegação da Bolívia embarca rumo à Belém para jogo contra a seleção brasileira; veja

A delegação boliviana já está a caminho da capital paraense, onde enfrenta a seleção brasileira na próxima sexta-feira (8). Os jogadores saíram da capital na noite de terça. Ao desembarcar em Belém, no dia seguinte, o elenco deve fazer um trabalho com bola no estádio da Curuzu, além de uma movimentação final no gramado do Mangueirão.

Entre os destaques da delegação está o ex-Vitória, Grêmio e Flamengo, Marcelo Moreno. Atualmente ele defende o Aucas, da Colômbia. Além dele, o técnico Gustavo Costas também relacionou o meia Miguleito e o atacante Enzo Monteiro, ambos do sub-20 do Santos, e o atacante Fernando Navas, do sub-20 do Athletico-PR.

VEJA MAIS

Ao todo, o treinador da seleção convocou 48 jogadores, divididos entre cinco goleiros, 18 zagueiros, 12 meio-campistas e 13 atacantes.

Brasil e Bolívia jogam nesta sexta-feira, às 21h45, no estádio Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.