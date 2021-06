Copa do Brasil, viagens e calendário apertado na Série B: Confira os jogos do Vasco em junho

Junho promete ser quente para o Vasco. A equipe iniciou o mês com uma vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, em Bacaxá, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ao longo das próximas semanas, serão ao todo oito partidas, com viagens, e um calendário apertado também pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No próximo domingo, o Gigante da Colina voltará a campo pela segunda rodada da Série B. O adversário será a Ponte Preta, do recém-contratado Gilson Kleina, às 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. A equipe buscará a primeira vitória na competição nacional, já que foi derrotada pelo Operário-PR, no último sábado, em São Januário.

No meio de semana, o time disputará uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil também na Colina Histórica. Diante do Boavista, às 16h30, o Vasco poderá garantir a classificação com apenas um empate. Cabe salientar que os jogos da próxima fase da competição serão realizados em julho após a disputa da polêmica Copa América.

A partir do dia 12, o foco será total no Campeonato Brasileiro, com mais seis partidas até o final do mês. Eñtre elas, três serão sob seus domínios, diante de Avaí, CRB e Brusque. Além disso, o time da Cruz de Malta fará mais três viagens na segunda metade de junho, duas delas mais longas, para outras regiões do Brasil.

O Cruz-Maltino viajará para a cidade de Pelotas, onde enfrentará o Brasil, dia 12, às 19h, no Bento Freitas. Onze dias depois, o time visitará o Cruzeiro, no Mineirão, no duelo entre duas das cinco equipes que já ergueram a taça do Brasileirão Série A e disputam a segundona em 2021 (Além deles: Botafogo, Guarani e Coritiba também estão na competição). Por fim, dia 29, as 21h30, o adversário será o Goíás, no estádio da Serrinha.

Apesar de ter conquistado a Taça Rio, o Vasco terminou o mês de maio com três derrotas e duas vitórias. O time tem apresentado uma queda de rendimento e necessita reencontrar o bom futebol. Principalmente aquele jogado no início do trabalho de Marcelo Cabo e na vitória sobre o rival Flamengo.Confira o calendário de jogos do Vasco em junho

06/06 - Ponte Preta x Vasco - às 16h - Moisés Lucarelli - Série B;09/06 - Vasco x Boavista - as 16h30 - São Januário - Copa do Brasil;12/06 - Brasil de Pelotas x Vasco - às 19h - Bento Freitas - Série B;16/06 - Vasco x Avaí - às 19h - São Januário - Série B;19/06 - Vasco x CRB - às 16h30 - São Januário - Série B;23/06 - Cruzeiro x Vasco - às 21h30 - Mineirão - Série B;26/06 - Vasco x Brusque - às 19h - São Januário - Série B;29/06 - Goiás x Vasco - às 21h30 - Serrinha - Série B.