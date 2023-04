De Tucuruí para a Colina: Vasco contrata volante paraense do Náutico

O Vasco anunciou a contratação do volante paraense Mateus Carvalho, de 21 anos, vindo do Náutico-PE. O jogador chega por empréstimo até abril de 2024, com opção de compra prevista no contrato por R$ 2,5 milhões. O clube carioca pagará R$ 300 mil pelo empréstimo.

Embora fosse conhecido como Mateus Cocão no Náutico, o jogador foi anunciado pelo Vasco com seu nome completo. O reforço chega ao Vasco para ocupar a vaga de De Lucca, que sofreu uma grave lesão no joelho e só deve voltar a jogar no próximo ano.

Mateus é o décimo quinto jogador contratado pelo clube nesta temporada. O time ainda busca um meia ofensivo e um ponta pela esquerda, além de reforçar a posição de primeiro volante.

Titular da equipe do Náutico, Mateus estava em sua segunda temporada como profissional do Timbu e jogou 19 partidas pelo clube. O jogador começou a carreira no Independente, clube de Tucuruí, sudeste paraense e depois foi para o próprio Náutico.