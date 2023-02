Daniel Alves não estava dentro do banheiro quando a vítima entrou, afirma jornal

O jogador Daniel Alves é acusado de estupro por uma jovem, em Barcelona (ESP), porém, imagens das câmeras de segurança do local onde teria ocorrido o crime, podem ajudar na investigação do caso. O jornal “El Periódico”, o jogador estava na porta do banheiro antes da jovem entrar, e não dentro do local. Isso contraria as versões dadas pelo atleta à justiça espanhola.

O jornal teve acesso às imagens do lado de fora do banheiro da boate, local reservado do camarote, local onde teria ocorrido o estupro. As imagens mostram um tênis branco e um homem vestido com uma camisa da mesma cor que Daniel Alves usava, porém, como ninguém mais tinha acesso ao ambiente, indica que Daniel não estava dentro do banheiro quando a jovem entrou, e sim do lado de fora.

Daniel Alves deu duas versões sobre o caso. A primeira é que Daniel negou qualquer situação de abuso, que estava dançando e que não conhecia a jovem. Já em outro depoimento, o jogador afirmou que estava dentro do banheiro quando a jovem entrou, porém, sem ter contato com e mulher. Posteriormente Daniel Alves disse ter praticado relação sexual, porém, de forma consensual.