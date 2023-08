Dado Cavacanti na Seleção era o sonho de Coronel Nunes, ex-presidente da CBF

A escolha do técnico Dado Cavalcanti para ser auxiliar técnico da Seleção Brasileira grou surpresa em torcedores, porém, o Dado era o grande desejo do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Coronel Nunes. Polêmico, Coronel Nunes não escondeu o desejo de ter Dado Cavalcanti na Seleção Brasileira e deixou clara a vontade em entrevista ao Jornal Lance, quando questionado quem poderia assumir o cargo máximo da única Seleção pentacampeã mundial.

Em dezembro de 2015, quando estava concorrendo ao cargo de vice-presidente da CBF, Coronel Nunes polemizou ao falar que queria como técnico da Brasil dado Cavalcanti, que na época estava comandando o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro.

“Para mim, é o Dado Cavalcanti, do Paysandu. Recuperou o time e quase o levou o time para o G4 (Série B), mas vacilou em casa”, disse.

Em dezembro de 2017, Coronel Nunes assumiu a entidade substituindo o então presidente Marco Antônio Del Nero, que foi banido do futebol na época por 90 dias, pela FIFA, instituição máxima que gere o esporte. Posteriormente voltou a assumir o cargo em 2021, às vésperas da Copa do Mundo do Qatar, com o afastamento de Rogério Caboclo e em seguida deu lugar à Ednaldo Rodrigues.

Dado Cavalcanti estava no América-RN, disputando a Série C do Brasileiro e acabou rebaixado com a equipe potiguar para a Quarta Divisão. Dado teve passagens pelo Paysandu, conquistou os títulos da Copa Verde (2016 e 2018), comandou o Papão na Série B e levantou a taça do Parazão em 2016.