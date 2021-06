Cuca reclama do calor de Belém e destaca empenho do Remo: 'Levamos sustos'

O Galo mostrou superioridade técnica diante do Remo no Baenão. O clube mineiro venceu o primeiro duelo diante do clube paraense pela terceira fase e garante uma vantagem considerável para a partida de volta em Belho Horizonte (MG). O técnico Cuca, do Atlético-MG, gostou da atuação da sua equipe, principalmente no primeiro tempo.

Cuca avaliou o desempenho da equipe, já que teve seis desfalques nesta partida. O treinador falou sobre a pressão azulina na reta final, mas explicou os motivos da caída de desempenho na segunda etapa.

“Soubemos jogar a partida no campo fofo e no calor enorme de Belém, principalmente no primeiro tempo, onde colocamos nosso ritmo forte com velocidade e fizemos 2 a 0. No segundo não conseguimos manter o mesmo nível, nem no condicionamento físico e consequentemente no técnico e tático. Tivemos chances de ampliar, mas levamos sustos, pois o Remo se impôs com dois jogadores enfiados e no jogo aéreo nos trouxe problemas”, disse.

O jogo de volta da Copa do Brasil ocorre na próxima quinta-feira (10), no Mineirão. O Galo pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avança na competição. O Remo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por três para garantir a classificação de forma direta. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com