CSA x Internacional: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (27/04) pela Copa do Brasil

As equipes CSA x Internacional disputam nesta quinta-feira (27/04) a volta da terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CSA x Internacional ao vivo?

A partida CSA x Internacional pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como CSA x Internacional​ chegam para o jogo?

A ida foi a primeira partida do Inter na atual edição da Copa do Brasil. No Campeonato Gaúcho, a equipe foi eliminada por Caxias nos pênaltis após dois empates de 1 a 1 nas semifinais.

Na primeira e na segunda rodada da Copa do Brasil, CSA obteve vitórias contra Tuna Luso e Brusque, ambas por 1 a 0.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória de Internacional por 2 a 1.

Prováveis escalações

Inter: Keiller; Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

CSA: Dalberson; Cedric (Arnaldo), Edinei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Matias, Moisés e Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô (Iago Teles). Técnico: Vinícius Bergantin.

FICHA TÉCNICA

CSA x Internacional

Copa do Brasil

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 27 de abril de 2023, 20h