Cruzeiro fará festa ao vivo no Mineirão para celebrar os 100 anos

O Cruzeiro comemora neste sábado, 2 de janeiro, seus 100 Anos de fundação. E para marcar a data, o clube realizará um evento especial sobre o Centenário no Mineirão, a partir das 19h21, com a presença de grandes ídolos, atletas e outras atrações. Em função das medidas de proteção à Covid-19, o número de pessoas no local será extremamente limitado, com distanciamento, uso obrigatório de máscara e outras ações de prevenção.

-O objetivo era fazermos uma grande festa para a torcida, com o Mineirão lotado, mas infelizmente isso não é possível por causa do momento de pandemia. Estamos passando por uma fase difícil, mas a história do Clube é muito especial, com uma trajetória de grandes conquistas e glórias, e o amor da torcida e orgulho em ser Cruzeiro é imensurável. O Centenário é um momento único e queremos comemorar este dia importante com todos os cruzeirenses. Já que não podemos levá-los ao Mineirão, vamos levá-lo até os torcedores através da internet- disse Edson Potsch, Vice-Presidente e Superintendente de Marketing do Cruzeiro.

-A gente faz um convite para que, neste dia especial, toda a nossa torcida vista a camisa do Cruzeiro, pois independentemente do momento, o Cruzeiro foi e será gigante, e as múltiplas taças dos campeonatos mais importantes do Brasil, em Minas Gerais só se encontram na Toca- completou o dirigente.

Ao longo do dia 2 de janeiro também estão previstas outras ações, como blitze por vários pontos da Capital Mineira com a presença dos mascotes oficiais, distribuição de brindes e arrecadação de alimentos para causas sociais. Para acompanhar a transmissão, basta acessar a página da Raposa no Youtube.