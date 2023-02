Cruzeiro e Atlético-MG empatam no Independência pelo Campeonato Mineiro

Em partida tensa disputada na noite desta segunda-feira (13), Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Bruno Rodrigues marcou o gol da Raposa ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Hulk empatou o jogo para o Galo.

O clássico foi marcada por vários incidentes. Durante o jogo, copos foram atirados em campo e bombas de efeito moral foram usadas nas arquibancadas. O clima tenso fora das quatro linhas foi refletido em campo, com faltas duras e muitas reclamações com a arbitragem.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 5 pontos, mas se manteve na 3ª colocação do Estadual. Já o Atlético foi aos 13 e conservou a liderança do Grupo A.

Na 5ª rodada, o Cruzeiro visita o Villa Nova, às 19h do sábado (18). A partida será realizada no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima. O Atlético também jogará no sábado, mas às 16h30, diante do Patrocinense. O jogo ocorrerá no Independência.