Criciúma x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/06) pela Série B

Criciúma x Vila Nova disputam hoje, segunda-feira (09/06), a 11° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Criciúma x Vila Nova ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Criciúma soma na Série B 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já a Vila Nova acumula 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

Criciúma x Vila Nova: prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Léo Alaba, Rodrigo e Castan; Marcinho, Morelli, Zé Gabriel e Marcelo Hermes; Gui Lobo e Diego Gonçalves; Thales. Técnico: Eduardo Baptista.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Mitivoc e Jean Mota; André Luís, Gabriel Poveda e Labandeira. Técnico: Lacerda.

FICHA TÉCNICA

Criciúma x Vila Nova

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

Data/Horário: 09 de junho de 2025, 19h