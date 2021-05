CRB, primeiro adversário Remo na Série B, dispensa Roberto Fernandes e comissão técnica

O CRB- AL vai de técnico novo para o jogo com o Clube do Remo no sábado (23) na rodada de abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, duelo no Rei Pelé, em Maceió, às 16h.

Nesta segunda-feira (24) a diretoria do Galo anunciou a dispensa de Roberto Fernandes, além dos seus auxiliares Fernando Alves e Rogério Juidecce, preparador físico.

No domingo (23) o CRB, na decisão do alagoano, foi derrotado pelo rival CSA nas cobranças de penalidades.

"Fernandes [Roberto] esteve à frente do comando do clube desde dezembro de 2020. O CRB agradece sua a dedicação e também e sua comissão técnica durante todo esse tempo de trabalho e deseja sucesso na carreira", publicação do clube nas redes sociais.