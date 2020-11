Corpo de jornalista Fernando Vanucci é velado por familiares em General Severiano

O corpo do jornalista Fernando Vanucci foi velado, na manhã desta quinta-feira, na sede do Botafogo, em General Severiano, no Rio de Janeiro. Os filhos e outros familiares estiveram presentem no local, segundo a revista Quem. O comunicador, que era torcedor do alvinegro, faleceu na terça após sofrer um infarto.

+ Confira a tabela da Copa Libertadores 2020

De acordo com o portal do periódico, os filhos chegaram ao local por volta de 8h30min e o caixão com o corpo do jornalista estava decorado com uma bandeira do clube carioca. Dono do bordão "Alô, você", Vanucci foi uma das principais vozes do esporte da Globo no último século. Ele também apresentou programas na Rede TV!

Segundo o Uol, Galvão Bueno, a Rede Brasil de Televisão, a Rede TV! e a CBF enviaram coroas de flores aos comunicador. O enterro será em Sulacap, no Cemitério Jardim da Saudade, às 15h, de acordo com o portal.