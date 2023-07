Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (25/07) pela Copa do Brasil

As equipes Corinthians x São Paulo disputam nesta terça (25/07) a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x São Paulo ao vivo?

A partida Corinthians x São Paulo pode ser assistida ao vivo pelo canal de televisão por assinatura SporTV, pelo serviço de streaming Amazon Prime e pelo canal de pay-per-view Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Corinthians x São Paulo chegam para o jogo?

O Corinthians chegou a semifinal da Copa do Brasil após vencer o Remo na terceira fase, o Atlético-MG nas oitavas de final e o América-MG nas quartas de final, todas as vitórias em disputas de pênalti. No Brasileirão, a equipe ocupa a 15ª posição, com 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Em suas últimas cinco partidas, venceu quatro e empatou uma.

Já o São Paulo chegou a semifinal após eliminar o Ituano na terceira fase, o Sport nas oitavas de final e o Palmeiras na semifinal. A equipe ocupa a 6ª posição no Brasileirão, com 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Nas últimas cinco partidas, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Matías Rojas (Giuliano), Renato Augusto e Fábio Santos; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Beraldo) e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 25 de julho de 2023, 21h30