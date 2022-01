Corinthians vence o São José na Copinha por 2 a 0 e avança como líder

Televisão

Paysandu no Domingão com o Huck: Vó Janete acerta o Papão como time paraense a vencer o Boca Juniors

Vó Janete foi participante hoje no quadro The Wall do Domingão com o Huck e chamou a atenção também por ter falado palavrões em comemorações. "Ela é boca suja", retrucou Huck