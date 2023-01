Copinha: Casos de diarreia em times causam interdição de hotel: 'Estavam se c%gando no campo'

Um hotel no município de São Roque (SP) foi interditado por causa de casos de diarreia em membros da comissão técnica do Ceará, do Rio Claro-SP, e do Madureira-RJ. A delegação dos três clubes esteve hospedada no local. A própria Vigilância Sanitária de São Paulo que realizou a fiscalização do local.

"Em um dos jogos, os meninos estavam se cagando no campo. Foi um circo de horrores essa sede, algo surreal. Nunca vi isso e já estive em outras edições da competição", contou um dirigente que ficou hospedado no local - que preferiu não se identificar - ao Estadão.

De acordo com a Vigilância, a interdição se deu por diversas irregularidades sanitárias, além da baixa qualidade da água do local. O empreendimento poderá retomar as atividades após cumprir com as obrigações estabelecidas.

"Serviram carne de porco na refeição e todos ficaram doentes, inclusive o delegado da Federação Paulista de Futebol (FPF), que teve que tomar soro. A dona do hotel disse que era surto de virose na cidade, mas não é verdade. Colheram água lá e viram que estava contaminada. Os meninos passaram dois dias comendo e bebendo dessa água contaminada. Precisamos comprar água mineral porque não era nem para escovar os dentes. Não sei como o hotel passou no crivo da FPF", contou o diretor.

"O jantar não foi bom já no primeiro dia que chegamos. O cardápio da FPF diz que precisa ter, no mínimo, duas proteínas para os atletas e não tinha. Todo dia tinha relatos de reclamação. Serviram até pão duro em um lanche", concluiu a fonte.