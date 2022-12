Copa do Mundo de 2022 pode ser a com terceiro maior público da história; entenda

A Copa do Mundo de 2022 deve acabar como recordista de público na história do torneio. Segundo levantamento feito pela Fifa, o Mundial do Catar já recebeu 3,2 milhões de pessoas nos 62 jogos realizados até agora. De acordo com o site Statista, este já é o quarto maior público total de todas as Copas.

A Copa de 2022, no momento, só fica atrás das edições de 1994 (Estados Unidos), 2014 (Brasil) e Alemanha (2006). Porém, ainda com a final (Argentina x França, no Lusail) e a disputa do terceiro (Croácia x Marrocos, no Internacional Khalifa) a serem disputadas, o Mundial do Catar deve ultrapassar o da Alemanha. Veja:

Maiores públicos totais de Copas

Estados Unidos (1994): 3.568.567

Brasil (2014): 3.441.450

Alemanha (2006): 3.367.000

Catar (2022): 3.271.149

Um ranking, no entanto, que não deve mudar é o de média de público. A média de público no Catar nas 62 partidas é de 52.760 torcedores. Caso a final e a disputa do terceiro lugar tenham ocupação máxima, essa média subirá para 53.218 por jogo, sem mudar as posições atuais. Confira:

Maiores médias de público em Copas