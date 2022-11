Copa do Mundo 2022: veja as opções de Tite para a vaga de Neymar, caso o atleta seja vetado; entenda

Na esteira da vitória brasileira sobre a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo do Catar, um outro assunto tem dominado as rodas de conversas da Comissão Técnica do Brasil: a entorse no tornozelo sofrida por Neymar. Afinal de contas, o meia-atacante é o principal atleta do Brasil e, caso seja vetado pelos médicos, o técnico Tite precisa arrumar um substituto. Diante da possibilidade, a pergunta é: quem pode ocupar a vaga de Neymar?

Enquanto esteve em campo, o camisa 10 ajudou o Brasil a construir a vitória por 2 a 0, onde o principal destaque, no entanto, foi Richarlison, autor dos dois gols da partida, entre eles uma pintura de voleio. Antes da partida terminar, Neymar deixou o campo chorando e passou por exames médicos, que detectaram a entorse, alvo da preocupação de Tite.

Em seu lugar, Tite optou por Rodrygo, que vem a ser a primeira opção. O atacante de 21 anos está acostumado a ocupar a mesma faixa do campo que o camisa 10. "A gente tem visto ele jogando de falso 9, jogando de 10, jogando "de Neymar" no Real Madrid, tendo a capacidade de jogar do lado esquerdo e lado direito", disse Matheus Bachi, auxiliar de Tite.

Além dele, Tite pode adiantar o meia Lucas Paquetá para uma posição na qual ele já tem intimidade com a seleção. Assim, o treinador abre mais uma vaga ao lado de Casemiro, que tende a ser preenchida por Fred ou Bruno Guimarães.

Um exemplo parecido aconteceu no último jogo contra a Argentina, em novembro do ano passado. Durante o empate em 0 a 0, Neymar não esteve em campo e Tite optou por formação semelhante. No entanto, no lugar de Richarlison ao lado de Raphinha e Vini Junior, Matheus Cunha ocupou a vaga.

Existe ainda uma alternativa, essa não muito provável, da entrada de Éverton Ribeiro, que tem costume de jogar mais pelo lado direito, o que demandaria certa adaptação. Na época das Eliminatórias, Tite utilizou Philippe Coutinho quando não podia contar com Neymar, mas a opção foi vetada, depois que o jogador do Aston Villa se lesionou e foi cortado da Copa, assim como Roberto Firmino, outro jogador fora da lista.

A Seleção Brasileira volta aos treinos nesta sexta-feira, onde os reservas terão treino com bola. Tite fará apenas dois trabalhos dedicados aos ajustes técnicos e táticos, antes da partida contra a Suíça. O Brasil lidera o Grupo G da Copa com os mesmos três pontos que a Suíça, mas ocupa a primeira posição pelo saldo de gols.