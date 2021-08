Copa do Brasil: Pikachu marca e Fortaleza arranca empate com o São Paulo

Na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza arrancou um empate de 2 a 2 com o São Paulo, na noite desta quarta-feira (25) no estádio do Morumbi. As equipes decidem quem avança para a semifinal no dia 15 de setembro, no Castelão.

Após um primeiro tempo sem gols, o São Paulo conseguiu abrir uma vantagem de 2 a 0 graças ao faro de gol do atacante argentino Rigoni, que marcou aos 23 minutos e aos 33 minutos.

Porém, o Fortaleza não desistiu e lutou até o fim. E a insistência começou a dar resultado aos 38 minutos, quando o goleiro Tiago Volpi falhou e Yago Pikachu descontou. A partir daí, o time comandado pelo técnico Juan Vojvoda partiu com tudo para o ataque, e arrancou o empate final já nos acréscimos, quando Henríquez cruzou para Romarinho fazer de cabeça.