Contagem regressiva? Veja quanto falta para Cristiano Ronaldo chegar aos 1000 gols

Cristiano Ronaldo conquistou mais um título para a sua coleção no último domingo (09/06). Como tem sido ao longo de toda a sua carreira, o craque português foi decisivo ao marcar o gol de empate que levou a decisão da Nations League entre Portugal e Espanha para os penântis. Depois de tantas conquistas coletivas e individuais, ele ainda mira chegar aos 1000 gols.

CR7 é considerado um dos jogadores mais completos de todos os tempos por parte do público e seu nome está figura nas listas dos maiores jogadores de futebol da história. Mesmo com todos os títulos pelos times que passou e os cinco prêmios da Bola de Ouro, o português ainda almeja mais.

VEJA MAIS

Cristiano Ronaldo marcou quantos gols na carreira?

Com 40 anos e ainda em forma física para atuar em grandes competições internacionais, Cristiano Ronaldo atua profissionalmente desde 2002. Durante esses anos, acumulou 938 gols. Dessa forma, faltam 62 bolas na rede para atingir a marca histórica de 1000 gols.

Esta é uma marca que poucos jogadores conseguiram. Pelé, o Rei do Futebol, tem 1.283 gols, sendo o recordista máximo. A FIFA reconhece apenas 767 do ídolo brasileiro.

Vestindo a camisa do Real Madrid, CR7 marcou 450 vezes. Com as cores da Seleção Portuguesa, ele marcou 138, incluindo o gol do último domingo contra a Espanha.

Os dois primeiros gols marcados pelo "Robozão" foram em outubro 2002, numa partida válida pela Primeira Liga (1ª Divisão Portuguesa), enquanto jogava pelo Sporting contra o Moreiresense.

Lista completa com todos os gols do Cristiano Ronaldo

Sporting 3 x 0 Moreirense - Primeira Liga - 07/10/2002 Sporting 3 x 0 Moreirense - Primeira Liga - 07/10/2002 Sporting 2 x 1 Boavista - Primeira Liga - 26/10/2002 Sporting 4 x 1 Estarreja - Taça de Portugal - 24/11/2002 Sporting 8 x 1 Oliveira do Hospital - Taça de Portugal - 18/12/2002 Manchester United 3 x 0 Portsmouth - Premier League - 01/11/2003 Manchester United 4 x 2 Manchester City - Premier League - 14/02/2004 Manchester United 3 x 0 Tottenham - Premier League - 20/03/2004 Manchester United 2 x 1 Birmingham - Premier League - 10/04/2004 Manchester United 2 x 0 Aston Villa - Premier League - 15/05/2004 Manchester United 3 x 0 Millwall - Copa da Inglaterra - 22/05/2004 Portugal 1 x 2 Grécia - Eurocopa - 12/06/2004 Portugal 2 x 1 Holanda - Eurocopa - 30/06/2004 Portugal 2 x 0 Letônia - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - 04/09/2004 Portugal 4 x 0 Estônia - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - 08/09/2004 Portugal 7 x 1 Rússia - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - 13/10/2004 Portugal 7 x 1 Rússia - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - 13/10/2004 Portugal 5 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - 17/11/2004 Manchester United 3 x 0 Southampton - Premier League - 04/12/2004 Manchester United 2 x 0 Exeter - Copa da Inglaterra - 19/01/2005 Manchester United 3 x 1 Aston Villa - Premier League - 22/01/2005 Manchester United 4 x 2 Arsenal - Premier League - 01/02/2005 Manchester United 4 x 2 Arsenal - Premier League - 01/02/2005 Manchester United 2 x 0 Everton - Copa da Inglaterra - 19/02/2005 Manchester United 4 x 0 Southampton - Copa da Inglaterra - 12/03/2005 Manchester United 1 x 0 Fulham - Premier League - 19/03/2005 Manchester United 4 x 1 Newcastle - Copa da Inglaterra - 17/04/2005 Portugal 2 x 0 Eslováquia - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - 04/06/2005 Portugal 1 x 0 Estônia - Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 - 08/06/2005 Manchester United 3 x 0 Debrecen - Champions League - 09/08/2005 Manchester United 1 x 4 Middlesbrough - Premier League - 29/10/2005 Manchester United 3 x 1 West Bromwich - Copa da Liga Inglesa - 30/11/2005 Manchester United 3 x 1 West Bromwich - Copa da Liga Inglesa - 30/11/2005 Manchester United 4 x 1 Bolton - Premier League - 31/12/2005 Manchester United 4 x 1 Bolton - Premier League - 31/12/2005 Manchester United 4 x 2 Fulham - Premier League - 04/02/2006 Manchester United 4 x 2 Fulham - Premier League - 04/02/2006 Manchester United 3 x 1 Portsmouth - Premier League - 11/02/2006 Manchester United 3 x 1 Portsmouth - Premier League - 11/02/2006 Manchester United 4 x 0 Wigan - Copa da Liga Inglesa - 26/02/2006 Portugal 3 x 0 Arábia Saudita - Amistoso - 01/03/2006 Portugal 3 x 0 Arábia Saudita - Amistoso - 01/03/2006 Manchester United 2 x 1 Wigan - Premier League - 06/03/2006 Manchester United 4 x 0 Charlton - Premier League - 07/05/2006 Portugal 2 x 0 Irã - Copa do Mundo - 17/06/2006 Manchester United 5 x 1 Fulham - Premier League - 20/08/2006 Manchester United 1 x 1 Reading - Premier League - 23/09/2006 Portugal 3 x 0 Azerbaijão - Eliminatórias para a Eurocopa - 08/10/2006 Portugal 3 x 0 Azerbaijão - Eliminatórias para a Eurocopa - 08/10/2006 Manchester United 4 x 0 Bolton - Premier League - 28/10/2006 Manchester United 3 x 0 Portsmouth - Premier League - 04/11/2006 Portugal 3 x 0 Cazaquistão - Eliminatórias para a Eurocopa - 15/11/2006 Manchester United 3 x 0 Everton - Premier League - 29/11/2006 Manchester United 3 x 1 Manchester City - Premier League - 09/12/2006 Manchester United 3 x 0 Aston Villa - Premier League - 23/12/2006 Manchester United 3 x 0 Aston Villa - Premier League - 23/12/2006 Manchester United 3 x 1 Wigan - Premier League - 26/12/2006 Manchester United 3 x 1 Wigan - Premier League - 26/12/2006 Manchester United 3 x 2 Reading - Premier League - 30/12/2006 Manchester United 3 x 2 Reading - Premier League - 30/12/2006 Manchester United 3 x 1 Aston Villa - Premier League - 13/01/2007 Manchester United 4 x 0 Watford - Premier League - 31/01/2007 Manchester United 4 x 0 Tottenham - Premier League - 04/02/2007 Manchester United 2 x 1 Fulham - Premier League - 24/02/2007 Manchester United 2 x 2 Middlesbrough - Copa da Inglaterra - 10/03/2007 Manchester United 1 x 0 Middlesbrough - Copa da Inglaterra - 19/03/2007 Portugal 4 x 0 Bélgica - Eliminatórias para a Eurocopa - 24/03/2007 Portugal 4 x 0 Bélgica - Eliminatórias para a Eurocopa - 24/03/2007 Manchester United 7 x 1 Roma - Champions League - 10/04/2007 Manchester United 7 x 1 Roma - Champions League - 10/04/2007 Manchester United 4 x 1 Watford - Copa da Inglaterra - 14/04/2007 Manchester United 3 x 2 Milan - Champions League - 24/04/2007 Manchester United 1 x 0 Manchester City - Premier League - 05/05/2007 Portugal 1 x 1 Armênia - Eliminatórias para a Eurocopa - 22/08/2007 Portugal 2 x 2 Polônia - Eliminatórias para a Eurocopa - 08/09/2007 Manchester United 1 x 0 Sporting - Champions League - 19/09/2007 Manchester United 1 x 0 Birmingham - Premier League - 29/09/2007 Manchester United 4 x 0 Wigan - Premier League - 06/10/2007 Manchester United 4 x 0 Wigan - Premier League - 06/10/2007 Portugal 2 x 1 Cazaquistão - Eliminatórias para a Eurocopa - 17/10/2007 Manchester United 4 x 2 Dinamo Kiev - Champions League - 23/10/2007 Manchester United 4 x 2 Dinamo Kiev - Champions League - 23/10/2007 Manchester United 2 x 2 Arsenal - Premier League - 03/11/2007 Manchester United 4 x 0 Dinamo Kiev - Champions League - 07/11/2007 Manchester United 2 x 0 Blackburn - Premier League - 11/11/2007 Manchester United 2 x 0 Blackburn - Premier League - 11/11/2007 Manchester United 2 x 1 Sporting -Champions League - 27/11/2007 Manchester United 2 x 0 Fulham - Premier League - 03/12/2007 Manchester United 2 x 0 Fulham - Premier League - 03/12/2007 Manchester United 4 x 1 Derby County - Premier League - 08/12/2007 Manchester United 2 x 1 Everton - Premier League - 23/12/2007 Manchester United 2 x 1 Everton - Premier League - 23/12/2007 Manchester United 4 x 0 Sunderland - Premier League - 26/12/2007 Manchester United 1 x 2 West Ham - Premier League - 29/12/2007 Manchester United 2 x 0 Aston Villa - Copa da Inglaterra - 05/01/2008 Manchester United 6 x 0 Newcastle - Premier League - 12/01/2008 Manchester United 6 x 0 Newcastle - Premier League - 12/01/2008 Manchester United 6 x 0 Newcastle - Premier League - 12/01/2008 Manchester United 2 x 0 Reading - Premier League - 19/01/2008 Manchester United 3 x 1 Tottenham - Copa da Inglaterra - 27/01/2008 Manchester United 3 x 1 Tottenham - Copa da Inglaterra - 27/01/2008 Manchester United 2 x 0 Portsmouth - Premier League - 30/01/2008 Manchester United 2 x 0 Portsmouth - Premier League - 30/01/2008 Manchester United 5 x 1 Newcastle - Premier League - 23/02/2008 Manchester United 5 x 1 Newcastle - Premier League - 23/02/2008 Manchester United 1 x 0 Lyon - Champions League - 04/03/2008 Manchester United 1 x 0 Derby County - Premier League - 15/03/2008 Manchester United 2 x 0 Bolton - Premier League - 19/03/2008 Manchester United 2 x 0 Bolton - Premier League - 19/03/2008 Manchester United 3 x 0 Liverpool - Premier League - 22/03/2008 Manchester United 4 x 0 Aston Villa - Premier League - 29/03/2008 Manchester United 2 x 0 Roma - Champions League - 01/04/2008 Manchester United 2 x 2 Middlesbrough - Premier League - 06/04/2008 Manchester United 2 x 1 Arsenal - Premier League - 13/04/2008 Manchester United 4 x 1 West Ham - Premier League - 03/05/2008 Manchester United 4 x 1 West Ham - Premier League - 03/05/2008 Manchester United 2 x 0 Wigan - Premier League - 11/05/2008 Manchester United 1 x 1 Chelsea - Champions League - 21/05/2008 Portugal 3 x 1 República Tcheca - Eurocopa - 11/06/2008 Manchester United 3 x 1 Middlesbrough - Copa da Liga Inglesa - 23/09/2008 Manchester United 2 x 0 Bolton - Premier League - 27/09/2008 Manchester United 4 x 0 West Brom - Premier League - 18/10/2008 Manchester United 2 x 0 West Ham - Premier League - 29/10/2008 Manchester United 2 x 0 West Ham - Premier League - 29/10/2008 Manchester United 4 x 3 Hull City - Premier League - 01/11/2008 Manchester United 4 x 3 Hull City - Premier League - 01/11/2008 Manchester United 5 x 0 Stoke City - Premier League - 15/11/2008 Manchester United 5 x 0 Stoke City - Premier League - 15/11/2008 Manchester United 5 x 3 Gamba Osaka - Mundial de Clubes - 18/12/2008 Manchester United 4 x 2 Derby County - Copa da Liga Inglesa - 20/01/2009 Manchester United 5 x 0 West Brom - Premier League - 27/01/2009 Manchester United 5 x 0 West Brom - Premier League - 27/01/2009 Manchester United 1 x 0 Everton - Premier League - 31/01/2009 Portugal 1 x 0 Finlândia - Amistoso - 11/02/2009 Manchester United 4 x 1 Derby County - Copa da Inglaterra - 15/02/2009 Manchester United 2 x 1 Blackburn - Premier League - 21/02/2009 Manchester United 2 x 0 Internazionale - Champions League - 11/03/2009 Manchester United 1 x 4 Liverpool - Premier League - 14/03/2009 Manchester United 3 x 2 Aston Villa - Premier League - 05/04/2009 Manchester United 3 x 2 Aston Villa - Premier League - 05/04/2009 Manchester United 1 x 0 Porto - Champions League - 15/04/2009 Manchester United 5 x 2 Tottenham - Premier League - 25/04/2009 Manchester United 5 x 2 Tottenham - Premier League - 25/04/2009 Manchester United 3 x 1 Arsenal - Champions League - 05/05/2009 Manchester United 3 x 1 Arsenal - Champions League - 05/05/2009 Manchester United 2 x 0 Manchester City - Premier League - 10/05/2009 Real Madrid 3 x 2 Deportivo - LALIGA - 29/08/2009 Real Madrid 3 x 0 Espanyol - LALIGA - 12/09/2009 Real Madrid 5 x 2 FC Zurich - Champions League - 15/09/2009 Real Madrid 5 x 2 FC Zurich - Champions League - 15/09/2009 Real Madrid 5 x 0 Xerez - LALIGA - 20/09/2009 Real Madrid 5 x 0 Xerez - LALIGA - 20/09/2009 Real Madrid 2 x 0 Villarreal - LALIGA - 23/09/2009 Real Madrid 3 x 0 Olympique - Champions League - 30/09/2009 Real Madrid 3 x 0 Olympique - Champions League - 30/09/2009 Real Madrid 4 x 2 Almería - LALIGA - 05/12/2009 Real Madrid 3 x 1 Olympique - Champions League - 08/12/2009 Real Madrid 3 x 1 Olympique - Champions League - 08/12/2009 Real Madrid 6 x 0 Zaragoza - LALIGA - 19/12/2009 Real Madrid 2 x 0 Málaga - LALIGA - 24/01/2010 Real Madrid 2 x 0 Málaga - LALIGA - 24/01/2010 Real Madrid 3 x 0 Xerez - LALIGA - 13/02/2010 Real Madrid 3 x 0 Xerez - LALIGA - 13/02/2010 Real Madrid 6 x 2 Villarreal - LALIGA - 21/02/2010 Real Madrid 5 x 1 Tenerife - LALIGA - 27/02/2010 Real Madrid 3 x 2 Sevilla - LALIGA - 06/03/2010 Real Madrid 1 x 1 Lyon - Champions League - 10/03/2010 Real Madrid 4 x 1 Valladolid - LALIGA - 14/03/2010 Real Madrid 4 x 2 Getafe - LALIGA - 25/03/2010 Real Madrid 4 x 2 Getafe - LALIGA - 25/03/2010 Real Madrid 2 x 0 Racing Santander - LALIGA - 04/04/2010 Real Madrid 2 x 1 Almería - LALIGA - 15/04/2010 Real Madrid 2 x 0 Valencia - LALIGA - 18/04/2010 Real Madrid 3 x 2 Osasuna - LALIGA - 02/05/2010 Real Madrid 3 x 2 Osasuna - LALIGA - 02/05/2010 Real Madrid 4 x 1 Mallorca - LALIGA - 05/05/2010 Real Madrid 4 x 1 Mallorca - LALIGA - 05/05/2010 Real Madrid 4 x 1 Mallorca - LALIGA - 05/05/2010 Real Madrid 5 x 1 Athletic Bilbao - LALIGA - 08/05/2010 Portugal 7 x 0 Coréia do Norte – Copa do Mundo – 21/06/2010 Real Madrid 3 x 0 Espanyol – LALIGA – 21/09/2010 Real Madrid 6 x 1 Deportivo – LALIGA – 02/10/2010 Real Madrid 6 x 1 Deportivo – LALIGA – 02/10/2010 Portugal 3 x 1 Dinamarca – Eliminatórias para a Eurocopa – 08/10/2010 Portugal 3 x 1 Islândia – Eliminatórias para a Eurocopa – 12/10/2010 Real Madrid 4 x 1 Málaga – LALIGA – 16/10/2010 Real Madrid 4 x 1 Málaga – LALIGA – 16/10/2010 Real Madrid 2 x 0 Milan – Champions League – 19/10/2010 Real Madrid 6 x 1 Racing Santander – LALIGA – 23/10/2010 Real Madrid 6 x 1 Racing Santander – LALIGA – 23/10/2010 Real Madrid 6 x 1 Racing Santander – LALIGA – 23/10/2010 Real Madrid 6 x 1 Racing Santander – LALIGA – 23/10/2010 Real Madrid 3 x 1 Hércules – LALIGA – 30/10/2010 Real Madrid 3 x 1 Hércules – LALIGA – 30/10/2010 Real Madrid 5 x 1 Murcia – Copa do Rei – 10/11/2010 Real Madrid 5 x 1 Athletic Bilbao – LALIGA – 21/11/2010 Real Madrid 5 x 1 Athletic Bilbao – LALIGA – 21/11/2010 Real Madrid 5 x 1 Athletic Bilbao – LALIGA – 21/11/2010 Real Madrid 4 x 0 Ajax – Champions League – 23/11/2010 Real Madrid 4 x 0 Ajax – Champions League – 23/11/2010 Real Madrid 2 x 0 Valencia – LALIGA – 04/12/2010 Real Madrid 2 x 0 Valencia – LALIGA – 04/12/2010 Real Madrid 4 x 0 Auxerre – Champions League – 08/12/2010 Real Madrid 3 x 1 Zaragoza – LALIGA – 12/12/2010 Real Madrid 8 x 0 Levante – Copa do Rei – 22/12/2010 Real Madrid 8 x 0 Levante – Copa do Rei – 22/12/2010 Real Madrid 8 x 0 Levante – Copa do Rei – 22/12/2010 Real Madrid 3 x 2 Getafe – LALIGA – 03/01/2011 Real Madrid 3 x 2 Getafe – LALIGA – 03/01/2011 Real Madrid 4 x 2 Villarreal – LALIGA – 09/01/2011 Real Madrid 4 x 2 Villarreal – LALIGA – 09/01/2011 Real Madrid 4 x 2 Villarreal – LALIGA – 09/01/2011 Real Madrid 3 x 1 Atlético Madrid – Copa do Rei – 13/01/2011 Real Madrid 1 x 0 Atlético Madrid – Copa do Rei – 20/01/2011 Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad – LALIGA – 07/02/2011 Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad – LALIGA – 07/02/2011 Portugal 1 x 2 Argentina – Amistoso – 09/02/2011 Real Madrid 7 x 0 Málaga – LALIGA – 02/03/2011 Real Madrid 7 x 0 Málaga – LALIGA – 02/03/2011 Real Madrid 7 x 0 Málaga – LALIGA – 02/03/2011 Real Madrid 4 x 0 Tottenham – Champions League – 05/04/2011 Real Madrid 3 x 0 Athletic Bilbao – LALIGA – 09/04/2011 Real Madrid 1 x 0 Tottenham – Champions League – 13/04/2011 Real Madrid 1 x 1 Barcelona – LALIGA – 16/04/2011 Real Madrid 1 x 0 Barcelona – Copa do Rei – 20/04/2011 Real Madrid 6 x 2 Sevilla – LALIGA – 07/05/2011 Real Madrid 6 x 2 Sevilla – LALIGA – 07/05/2011 Real Madrid 6 x 2 Sevilla – LALIGA – 07/05/2011 Real Madrid 6 x 2 Sevilla – LALIGA – 07/05/2011 Real Madrid 4 x 0 Getafe – LALIGA – 10/05/2011 Real Madrid 4 x 0 Getafe – LALIGA – 10/05/2011 Real Madrid 4 x 0 Getafe – LALIGA – 10/05/2011 Real Madrid 3 x 1 Villarreal – LALIGA – 15/05/2011 Real Madrid 3 x 1 Villarreal – LALIGA – 15/05/2011 Real Madrid 8 x 1 Almería – LALIGA – 21/05/2011 Real Madrid 8 x 1 Almería – LALIGA – 21/05/2011 Portugal 5 x 0 Luxemburgo – Amistoso – 10/08/2011 Real Madrid 2 x 3 Barcelona – Supercopa da Espanha – 17/08/2011 Real Madrid 6 x 0 Zaragoza – LALIGA – 28/08/2011 Real Madrid 6 x 0 Zaragoza – LALIGA – 28/08/2011 Real Madrid 6 x 0 Zaragoza – LALIGA – 28/08/2011 Portugal 4 x 0 Chipre – Eliminatórias para a Eurocopa – 02/09/2011 Portugal 4 x 0 Chipre – Eliminatórias para a Eurocopa – 02/09/2011 Real Madrid 4 x 2 Getafe – LALIGA – 10/09/2011 Real Madrid 6 x 2 Rayo Vallecano – LALIGA – 24/09/2011 Real Madrid 6 x 2 Rayo Vallecano – LALIGA – 24/09/2011 Real Madrid 6 x 2 Rayo Vallecano – LALIGA – 24/09/2011 Real Madrid 3 x 0 Ajax – Champions League – 27/09/2011 Portugal 1 x 2 Dinamarca – Eliminatórias para a Eurocopa – 11/10/2011 Real Madrid 4 x 0 Málaga – LALIGA – 22/10/2011 Real Madrid 4 x 0 Málaga – LALIGA – 22/10/2011 Real Madrid 4 x 0 Málaga – LALIGA – 22/10/2011 Real Madrid 2 x 0 Lyon – Champions League – 02/11/2011 Real Madrid 2 x 0 Lyon – Champions League – 02/11/2011 Real Madrid 7 x 1 Osasuna – LALIGA – 06/11/2011 Real Madrid 7 x 1 Osasuna – LALIGA – 06/11/2011 Real Madrid 7 x 1 Osasuna – LALIGA – 06/11/2011 Portugal 6 x 2 Bósnia Herzegovina – Eliminatórias para a Eurocopa – 15/11/2011 Portugal 6 x 2 Bósnia Herzegovina – Eliminatórias para a Eurocopa – 15/11/2011 Real Madrid 3 x 2 Valencia – LALIGA – 19/11/2011 Real Madrid 4 x 1 Atlético Madrid – LALIGA – 26/11/2011 Real Madrid 4 x 1 Atlético Madrid – LALIGA – 26/11/2011 Real Madrid 3 x 0 Sporting Gijón – LALIGA – 03/12/2011 Real Madrid 2 x 0 Ponferradina – Copa do Rei – 13/12/2011 Real Madrid 6 x 2 Sevilla – LALIGA – 17/12/2011 Real Madrid 6 x 2 Sevilla – LALIGA – 17/12/2011 Real Madrid 6 x 2 Sevilla – LALIGA – 17/12/2011 Real Madrid 5 x 1 Granada – LALIGA – 07/01/2012 Real Madrid 1 x 2 Barcelona – Copa do Rei – 18/01/2012 Real Madrid 4 x 1 Athletic Bilbao – LALIGA– 22/01/2012 Real Madrid 4 x 1 Athletic Bilbao – LALIGA – 22/01/2012 Real Madrid 2 x 2 Barcelona – Copa do Rei – 25/01/2012 Real Madrid 3 x 1 Zaragoza – LALIGA – 28/01/2012 Real Madrid 4 x 2 Levante – LALIGA – 12/02/2012 Real Madrid 4 x 2 Levante – LALIGA – 12/02/2012 Real Madrid 4 x 2 Levante – LALIGA – 12/02/2012 Real Madrid 4 x 0 Racing Santander – LALIGA – 18/02/2012 Real Madrid 1 x 1 CSKA Moscou – Champions League – 21/02/2012 Real Madrid 1 x 0 Rayo Vallecano – LALIGA – 26/02/2012 Real Madrid 5 x 0 Espanyol – LALIGA – 04/03/2012 Real Madrid 3 x 2 Betis – LALIGA – 10/03/2012 Real Madrid 3 x 2 Betis – LALIGA – 10/03/2012 Real Madrid 4 x 1 CSKA Moscou – Champions League – 14/03/2012 Real Madrid 4 x 1 CSKA Moscou – Champions League – 14/03/2012 Real Madrid 1 x 1 Villarreal – LALIGA – 21/03/2012 Real Madrid 5 x 1 Real Sociedad – LALIGA – 24/03/2012 Real Madrid 5 x 1 Real Sociedad – LALIGA – 24/03/2012 Real Madrid 5 x 1 Osasuna – LALIGA – 31/03/2012 Real Madrid 5 x 1 Osasuna – LALIGA – 31/03/2012 Real Madrid 5 x 2 APOEL – Champions League – 04/04/2012 Real Madrid 5 x 2 APOEL – Champions League – 04/04/2012 Real Madrid 4 x 1 Atlético Madrid – LALIGA – 11/04/2012 Real Madrid 4 x 1 Atlético Madrid – LALIGA – 11/04/2012 Real Madrid 4 x 1 Atlético Madrid – LALIGA – 11/04/2012 Real Madrid 3 x 1 Sporting Gijón – LALIGA – 14/04/2012 Real Madrid 2 x 1 Barcelona – LALIGA – 21/04/2012 Real Madrid 2 x 1 Bayern Munich – Champions League – 25/04/2012 Real Madrid 2 x 1 Bayern Munich – Champions League – 25/04/2012 Real Madrid 3 x 0 Sevilla – LALIGA – 29/04/2012 Real Madrid 3 x 0 Athletic Bilbao – LALIGA – 02/05/2012 Real Madrid 2 x 1 Granada – LALIGA – 05/05/2012 Real Madrid 4 x 1 Mallorca - LALIGA - 13/05/2012 Portugal 2 x 1 Holanda - Eurocopa - 17/06/2012 Portugal 2 x 1 Holanda - Eurocopa - 17/06/2012 Portugal 1 x 0 República Tcheca - Eurocopa - 22/06/2012 Portugal 2 x 0 Panamá - Amistoso - 15/08/2012 Real Madrid 2 x 3 Barcelona - Supercopa da Espanha - 23/08/2012 Real Madrid 2 x 1 Barcelona - Supercopa da Espanha - 29/08/2012 Real Madrid 3 x 0 Granada - LALIGA - 02/09/2012 Real Madrid 3 x 0 Granada - LALIGA - 02/09/2012 Portugal 2 x 1 Luxemburgo - Eliminatórias para a Copa - 07/09/2012 Real Madrid 3 x 2 Manchester City - Champions League - 18/09/2012 Real Madrid 2 x 0 Rayo Vallecano - LALIGA - 24/09/2012 Real Madrid 5 x 1 Deportivo - LALIGA - 30/09/2012 Real Madrid 5 x 1 Deportivo - LALIGA - 30/09/2012 Real Madrid 5 x 1 Deportivo - LALIGA - 30/09/2012 Real Madrid 4 x 1 Ajax - Champions League - 03/10/2012 Real Madrid 4 x 1 Ajax - Champions League - 03/10/2012 Real Madrid 4 x 1 Ajax - Champions League - 03/10/2012 Real Madrid 2 x 2 Barcelona - LALIGA - 07/10/2012 Real Madrid 2 x 2 Barcelona - LALIGA - 07/10/2012 Real Madrid 2 x 0 Celta - LALIGA - 20/10/2012 Real Madrid 1 x 2 Borussia Dortmund - Champions League - 24/10/2012 Real Madrid 5 x 0 Mallorca - LALIGA - 28/10/2012 Real Madrid 5 x 0 Mallorca - LALIGA - 28/10/2012 Real Madrid 2 x 1 Levante - LALIGA - 11/11/2012 Real Madrid 2 x 0 Atlético Madrid - LALIGA - 01/12/2012 Real Madrid 4 x 1 Ajax - Champions League - 04/12/2012 Real Madrid 1 x 2 Celta - Copa do Rei - 12/12/2012 Real Madrid 2 x 2 Espanyol - LALIGA - 16/12/2012 Real Madrid 4 x 3 Real Sociedad - LALIGA - 06/01/2013 Real Madrid 4 x 3 Real Sociedad - LALIGA - 06/01/2013 Real Madrid 4 x 0 Celta - Copa do Rei - 09/01/2013 Real Madrid 4 x 0 Celta - Copa do Rei - 09/01/2013 Real Madrid 4 x 0 Celta - Copa do Rei - 09/01/2013 Real Madrid 5 x 0 Valencia - LALIGA - 20/01/2013 Real Madrid 5 x 0 Valencia - LALIGA - 20/01/2013 Real Madrid 4 x 0 Getafe - LALIGA - 27/01/2013 Real Madrid 4 x 0 Getafe - LALIGA - 27/01/2013 Real Madrid 4 x 0 Getafe - LALIGA - 27/01/2013 Portugal 2 x 3 Equador - Amistoso - 06/02/2013 Real Madrid 4 x 1 Sevilla - LALIGA - 09/02/2013 Real Madrid 4 x 1 Sevilla - LALIGA - 09/02/2013 Real Madrid 4 x 1 Sevilla - LALIGA - 09/02/2013 Real Madrid 1 x 1 Manchester United - Champions League - 13/02/2013 Real Madrid 3 x 1 Barcelona - Copa do Rei - 26/02/2013 Real Madrid 3 x 1 Barcelona - Copa do Rei - 26/02/2013 Real Madrid 2 x 1 Manchester United - Champions League - 05/03/2013 Real Madrid 2 x 1 Celta - LALIGA - 10/03/2013 Real Madrid 2 x 1 Celta - LALIGA - 10/03/2013 Real Madrid 5 x 2 Mallorca - LALIGA - 16/03/2013 Real Madrid 1 x 1 Zaragoza - LALIGA - 30/03/2013 Real Madrid 3 x 0 Galatasaray - Champions League - 03/04/2013 Real Madrid 5 x 1 Levante - LALIGA - 06/04/2013 Real Madrid 2 x 3 Galatasaray - Champions League - 09/04/2013 Real Madrid 2 x 3 Galatasaray - Champions League - 09/04/2013 Real Madrid 3 x 0 Athletic Bilbao - LALIGA - 14/04/2013 Real Madrid 3 x 0 Athletic Bilbao - LALIGA - 14/04/2013 Real Madrid 1 x 4 Borussia Dortmund - Champions League - 24/04/2013 Real Madrid 4 x 3 Valladolid - LALIGA - 04/05/2013 Real Madrid 4 x 3 Valladolid - LALIGA - 04/05/2013 Real Madrid 6 x 2 Málaga - LALIGA - 08/05/2013 Real Madrid 1 x 2 Atlético Madrid - Copa do Rei - 17/05/2013 Portugal 1 x 0 Croácia - Amistoso - 10/06/2013 Portugal 1 x 1 Holanda - Amistoso - 14/08/2013 Real Madrid 3 x 1 Athletic Bilbao - LALIGA - 01/09/2013 Portugal 4 x 2 Irlanda do Norte - Eliminatórias para a Copa - 06/09/2013 Portugal 4 x 2 Irlanda do Norte - Eliminatórias para a Copa - 06/09/2013 Portugal 4 x 2 Irlanda do Norte - Eliminatórias para a Copa - 06/09/2013 Real Madrid 2 x 2 Villarreal - LALIGA - 14/09/2013 Real Madrid 6 x 1 Galatasaray - Champions League - 17/09/2013 Real Madrid 6 x 1 Galatasaray - Champions League - 17/09/2013 Real Madrid 6 x 1 Galatasaray - Champions League - 17/09/2013 Real Madrid 4 x 1 Getafe - LALIGA - 22/09/2013 Real Madrid 4 x 1 Getafe - LALIGA - 22/09/2013 Real Madrid 2 x 1 Elche - LALIGA - 25/09/2013 Real Madrid 2 x 1 Elche - LALIGA - 25/09/2013 Real Madrid 4 x 0 Copenhagen - Champions League - 02/10/2013 Real Madrid 4 x 0 Copenhagen - Champions League - 02/10/2013 Real Madrid 3 x 2 Levante - LALIGA - 05/10/2013 Real Madrid 2 x 0 Málaga - LALIGA - 19/10/2013 Real Madrid 2 x 1 Juventus - Champions League - 23/10/2013 Real Madrid 2 x 1 Juventus - Champions League - 23/10/2013 Real Madrid 7 x 3 Sevilla - LALIGA - 30/10/2013 Real Madrid 7 x 3 Sevilla - LALIGA - 30/10/2013 Real Madrid 7 x 3 Sevilla - LALIGA - 30/10/2013 Real Madrid 3 x 2 Rayo Vallecano - LALIGA - 02/11/2013 Real Madrid 3 x 2 Rayo Vallecano - LALIGA - 02/11/2013 Real Madrid 2 x 2 Juventus - Champions League - 05/11/2013 Real Madrid 5 x 1 Real Sociedad - LALIGA - 09/11/2013 Real Madrid 5 x 1 Real Sociedad - LALIGA - 09/11/2013 Real Madrid 5 x 1 Real Sociedad - LALIGA - 09/11/2013 Portugal 1 x 0 Suécia - Eliminatórias para a Copa - 15/11/2013 Portugal 3 x 2 Suécia - Eliminatórias para a Copa - 19/11/2013 Portugal 3 x 2 Suécia - Eliminatórias para a Copa - 19/11/2013 Portugal 3 x 2 Suécia - Eliminatórias para a Copa - 19/11/2013 Real Madrid 5 x 0 Almería - LALIGA - 23/11/2013 Real Madrid 2 x 0 Copenhagen - Champions League - 10/12/2013 Real Madrid 3 x 2 Valencia - LALIGA - 22/12/2013 Real Madrid 3 x 0 Celta - LALIGA - 06/01/2014 Real Madrid 3 x 0 Celta - LALIGA - 06/01/2014 Real Madrid 2 x 0 Osasuna - Copa do Rei - 15/01/2014 Real Madrid 5 x 0 Betis - LALIGA - 18/01/2014 Real Madrid 2 x 0 Granada - LALIGA - 25/01/2014 Real Madrid 2 x 0 Atlético Madrid - Copa do Rei - 11/02/2014 Real Madrid 2 x 0 Atlético Madrid - Copa do Rei - 11/02/2014 Real Madrid 6 x 1 Schalke 04 - Champions League - 26/02/2014 Real Madrid 6 x 1 Schalke 04 - Champions League - 26/02/2014 Real Madrid 2 x 2 Atlético Madrid - LALIGA - 02/03/2014 Portugal 5 x 1 Camarões - Amistoso - 05/03/2014 Portugal 5 x 1 Camarões - Amistoso - 05/03/2014 Real Madrid 3 x 0 Levante - LALIGA - 09/03/2014 Real Madrid 1 x 0 Málaga - LALIGA - 15/03/2014 Real Madrid 3 x 1 Schalke 04 - Champions League - 18/03/2014 Real Madrid 3 x 1 Schalke 04 - Champions League - 18/03/2014 Real Madrid 3 x 4 Barcelona - LALIGA - 23/03/2014 Real Madrid 1 x 2 Sevilla - LALIGA - 26/03/2014 Real Madrid 5 x 0 Rayo Vallecano - LALIGA - 29/03/2014 Real Madrid 3 x 0 Borussia Dortmund - Champions League - 02/04/2014 Real Madrid 4 x 0 Osasuna - LALIGA - 26/04/2014 Real Madrid 4 x 0 Osasuna - LALIGA - 26/04/2014 Real Madrid 4 x 0 Bayern Munich - Champions League - 29/04/2014 Real Madrid 4 x 0 Bayern Munich - Champions League - 29/04/2014 Real Madrid 2 x 2 Valencia - LALIGA - 04/05/2014 Real Madrid 4 x 1 Atlético Madrid - Champions League - 24/05/2014 Portugal 2 x 1 Gana - Copa do Mundo - 26/06/2014 Real Madrid 2 x 0 Sevilla - Supercopa da Europa - 12/08/2014 Real Madrid 2 x 0 Sevilla - Supercopa da Europa - 12/08/2014 Real Madrid 2 x 0 Cordoba - LALIGA - 25/08/2014 Real Madrid 1 x 2 Atlético Madrid - LALIGA - 13/09/2014 Real Madrid 5 x 1 Basel - Champions League - 16/09/2014 Real Madrid 8 x 2 Deportivo - LALIGA - 20/09/2014 Real Madrid 8 x 2 Deportivo - LALIGA - 20/09/2014 Real Madrid 8 x 2 Deportivo - LALIGA - 20/09/2014 Real Madrid 5 x 1 Elche - LALIGA - 23/09/2014 Real Madrid 5 x 1 Elche - LALIGA - 23/09/2014 Real Madrid 5 x 1 Elche - LALIGA - 23/09/2014 Real Madrid 5 x 1 Elche - LALIGA - 23/09/2014 Real Madrid 2 x 0 Villarreal - LALIGA - 27/09/2014 Real Madrid 2 x 1 Ludogorets - Champions League - 01/10/2014 Real Madrid 5 x 0 Athletic Bilbao - LALIGA - 05/10/2014 Real Madrid 5 x 0 Athletic Bilbao - LALIGA - 05/10/2014 Real Madrid 5 x 0 Athletic Bilbao - LALIGA - 05/10/2014 Portugal 1 x 0 Dinamarca - Eliminatórias para a Eurocopa - 14/10/2014 Real Madrid 5 x 0 Levante - LALIGA - 18/10/2014 Real Madrid 5 x 0 Levante - LALIGA - 18/10/2014 Real Madrid 3 x 0 Liverpool - Champions League - 22/10/2014 Real Madrid 3 x 1 Barcelona - LALIGA - 25/10/2014 Real Madrid 4 x 0 Granada - LALIGA - 01/11/2014 Real Madrid 5 x 1 Rayo Vallecano - LALIGA - 08/11/2014 Portugal 1 x 0 Armênia - Eliminatórias para a Eurocopa - 14/11/2014 Real Madrid 4 x 0 Eibar - LALIGA - 22/11/2014 Real Madrid 4 x 0 Eibar - LALIGA - 22/11/2014 Real Madrid 1 x 0 Basel - Champions League - 26/11/2014 Real Madrid 3 x 0 Celta - LALIGA - 06/12/2014 Real Madrid 3 x 0 Celta - LALIGA - 06/12/2014 Real Madrid 3 x 0 Celta - LALIGA - 06/12/2014 Real Madrid 4 x 0 Ludogorets - Champions League - 09/12/2014 Real Madrid 4 x 1 Almería - LALIGA - 12/12/2014 Real Madrid 4 x 1 Almería - LALIGA - 12/12/2014 Real Madrid 1 x 2 Valencia - LALIGA - 04/01/2015 Real Madrid 2 x 2 Atlético Madrid - Copa do Rei - 15/01/2015 Real Madrid 3 x 0 Getafe - LALIGA - 18/01/2015 Real Madrid 3 x 0 Getafe - LALIGA - 18/01/2015 Real Madrid 2 x 0 Schalke 04 - Champions League - 18/02/2015 Real Madrid 2 x 0 Elche - LALIGA - 22/02/2015 Real Madrid 1 x 1 Villarreal - LALIGA - 01/03/2015 Real Madrid 3 x 4 Schalke 04 - Champions League - 10/03/2015 Real Madrid 3 x 4 Schalke 04 - Champions League - 10/03/2015 Real Madrid 1 x 2 Barcelona - LALIGA - 22/03/2015 Real Madrid 9 x 1 Granada - LALIGA - 04/04/2015 Real Madrid 9 x 1 Granada - LALIGA - 04/04/2015 Real Madrid 9 x 1 Granada - LALIGA - 04/04/2015 Real Madrid 9 x 1 Granada - LALIGA - 04/04/2015 Real Madrid 9 x 1 Granada - LALIGA - 04/04/2015 Real Madrid 2 x 0 Rayo Vallecano - LALIGA - 08/04/2015 Real Madrid 3 x 0 Eibar - LALIGA - 11/04/2015 Real Madrid 3 x 1 Málaga - LALIGA - 18/04/2015 Real Madrid 3 x 2 Sevilla - LALIGA - 02/05/2015 Real Madrid 3 x 2 Sevilla - LALIGA - 02/05/2015 Real Madrid 3 x 2 Sevilla - LALIGA - 02/05/2015 Real Madrid 1 x 2 Juventus - Champions League - 05/05/2015 Real Madrid 1 x 1 Juventus - Champions League - 13/05/2015 Real Madrid 4 x 1 Espanyol - LALIGA - 17/05/2015 Real Madrid 4 x 1 Espanyol - LALIGA - 17/05/2015 Real Madrid 4 x 1 Espanyol - LALIGA - 17/05/2015 Real Madrid 7 x 3 Getafe - LALIGA - 23/05/2015 Real Madrid 7 x 3 Getafe - LALIGA - 23/05/2015 Real Madrid 7 x 3 Getafe - LALIGA - 23/05/2015 Portugal 3 x 2 Armênia - Eliminatórias para Eurocopa - 13/06/2015 Portugal 3 x 2 Armênia - Eliminatórias para Eurocopa - 13/06/2015 Portugal 3 x 2 Armênia - Eliminatórias para Eurocopa - 13/06/2015 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 12/09/2015 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 12/09/2015 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 12/09/2015 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 12/09/2015 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 12/09/2015 Real Madrid 4 x 0 Shakhtar Donetsk - Champions League - 15/09/2015 Real Madrid 4 x 0 Shakhtar Donetsk - Champions League - 15/09/2015 Real Madrid 4 x 0 Shakhtar Donetsk - Champions League - 15/09/2015 Real Madrid 2 x 0 Malmo - Champions League - 30/09/2015 Real Madrid 2 x 0 Malmo - Champions League - 30/09/2015 Real Madrid 3 x 0 Levante - LALIGA - 17/10/2015 Real Madrid 3 x 1 Celta - LALIGA - 24/10/2015 Real Madrid 3 x 1 Las Palmas - LALIGA - 31/10/2015 Real Madrid 4 x 3 Shakhtar Donetsk - Champions League - 25/11/2015 Real Madrid 4 x 3 Shakhtar Donetsk - Champions League - 25/11/2015 Real Madrid 2 x 0 Eibar - LALIGA - 29/11/2015 Real Madrid 4 x 1 Getafe - LALIGA - 05/12/2015 Real Madrid 8 x 0 Malmo FF - Champions League - 08/12/2015 Real Madrid 8 x 0 Malmo FF - Champions League - 08/12/2015 Real Madrid 8 x 0 Malmo FF - Champions League - 08/12/2015 Real Madrid 8 x 0 Malmo FF - Champions League - 08/12/2015 Real Madrid 10 x 2 Rayo Vallecano - LALIGA - 20/12/2015 Real Madrid 10 x 2 Rayo Vallecano - LALIGA - 20/12/2015 Real Madrid 3 x 1 Real Sociedad - LALIGA - 30/12/2015 Real Madrid 3 x 1 Real Sociedad - LALIGA - 30/12/2015 Real Madrid 5 x 1 Sporting Gijón - LALIGA - 17/01/2016 Real Madrid 5 x 1 Sporting Gijón - LALIGA - 17/01/2016 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 31/01/2016 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 31/01/2016 Real Madrid 6 x 0 Espanyol - LALIGA - 31/01/2016 Real Madrid 4 x 2 Athletic Bilbao - LALIGA - 13/02/2016 Real Madrid 4 x 2 Athletic Bilbao - LALIGA - 13/02/2016 Real Madrid 2 x 0 Roma - Champions League - 17/02/2016 Real Madrid 1 x 1 Málaga - LALIGA - 21/02/2016 Real Madrid 3 x 1 Levante - LALIGA - 02/03/2016 Real Madrid 7 x 1 Celta - LALIGA - 05/03/2016 Real Madrid 7 x 1 Celta - LALIGA - 05/03/2016 Real Madrid 7 x 1 Celta - LALIGA - 05/03/2016 Real Madrid 7 x 1 Celta - LALIGA - 05/03/2016 Real Madrid 2 x 0 Roma - Champions League - 08/03/2016 Real Madrid 4 x 0 Sevilla - LALIGA - 20/03/2016 Portugal 2 x 1 Bélgica - Amistoso - 29/03/2016 Real Madrid 2 x 1 Barcelona - LALIGA - 02/04/2016 Real Madrid 4 x 0 Eibar - LALIGA - 09/04/2016 Real Madrid 3 x 0 Wolfsburg - Champions League - 12/04/2016 Real Madrid 3 x 0 Wolfsburg - Champions League - 12/04/2016 Real Madrid 3 x 0 Wolfsburg - Champions League - 12/04/2016 Real Madrid 5 x 1 Getafe - LALIGA - 16/04/2016 Real Madrid 3 x 2 Valencia - LALIGA - 08/05/2016 Real Madrid 3 x 2 Valencia - LALIGA - 08/05/2016 Real Madrid 2 x 0 Deportivo - LALIGA - 14/05/2016 Real Madrid 2 x 0 Deportivo - LALIGA - 14/05/2016 Portugal 7 x 0 Estônia - Amistoso - 08/06/2016 Portugal 7 x 0 Estônia - Amistoso - 08/06/2016 Portugal 3 x 3 Hungria - Eurocopa - 22/06/2016 Portugal 3 x 3 Hungria - Eurocopa - 22/06/2016 Portugal 2 x 0 País de Gales - Eurocopa - 06/07/2016 Real Madrid 5 x 2 Osasuna - LALIGA - 10/09/2016 Real Madrid 2 x 1 Sporting - Champions League - 14/09/2016 Real Madrid 2 x 2 Borussia Dortmund - Champions League - 27/09/2016 Portugal 6 x 0 Andorra - Eliminatórias para a Copa - 07/10/2016 Portugal 6 x 0 Andorra - Eliminatórias para a Copa - 07/10/2016 Portugal 6 x 0 Andorra - Eliminatórias para a Copa - 07/10/2016 Portugal 6 x 0 Andorra - Eliminatórias para a Copa - 07/10/2016 Portugal 6 x 0 Ilhas Faroe - Eliminatórias para a Copa - 10/10/2016 Real Madrid 6 x 1 Betis - LALIGA - 15/10/2016 Real Madrid 4 x 1 Alavés - LALIGA - 29/10/2016 Real Madrid 4 x 1 Alavés - LALIGA - 29/10/2016 Real Madrid 4 x 1 Alavés - LALIGA - 29/10/2016 Portugal 4 x 1 Letônia - Eliminatórias para a Copa - 13/11/2016 Portugal 4 x 1 Letônia - Eliminatórias para a Copa - 13/11/2016 Real Madrid 3 x 0 Atlético Madrid - LALIGA - 19/11/2016 Real Madrid 3 x 0 Atlético Madrid - LALIGA - 19/11/2016 Real Madrid 3 x 0 Atlético Madrid - LALIGA - 19/11/2016 Real Madrid 2 x 1 Sporting Gijón - LALIGA - 26/11/2016 Real Madrid 2 x 1 Sporting Gijón - LALIGA - 26/11/2016 Real Madrid 2 x 0 América-MEX - Mundial de Clubes - 15/12/2016 Real Madrid 4 x 2 Kashima Antlers - Mundial de Clubes - 18/12/2016 Real Madrid 4 x 2 Kashima Antlers - Mundial de Clubes - 18/12/2016 Real Madrid 4 x 2 Kashima Antlers - Mundial de Clubes - 18/12/2016 Real Madrid 5 x 0 Granada - LALIGA - 07/01/2017 Real Madrid 1 x 2 Sevilla - LALIGA - 15/01/2017 Real Madrid 2 x 2 Celta - Copa do Rei - 25/01/2017 Real Madrid 3 x 0 Real Sociedad - LALIGA - 29/01/2017 Real Madrid 3 x 1 Osasuna - LALIGA - 11/02/2017 Real Madrid 1 x 2 Valencia - LALIGA - 22/02/2017 Real Madrid 3 x 2 Villarreal - LALIGA - 26/02/2017 Real Madrid 3 x 3 Las Palmas - LALIGA - 01/03/2017 Real Madrid 3 x 3 Las Palmas - LALIGA - 01/03/2017 Real Madrid 2 x 1 Betis - LALIGA - 12/03/2017 Portugal 3 x 0 Hungria - Eliminatórias para a Copa - 25/03/2017 Portugal 3 x 0 Hungria - Eliminatórias para a Copa - 25/03/2017 Portugal 2 x 3 Suécia - Amistoso - 28/03/2017 Real Madrid 2 x 1 Bayern Munich - Champions League - 12/04/2017 Real Madrid 2 x 1 Bayern Munich - Champions League - 12/04/2017 Real Madrid 4 x 2 Bayern Munich - Champions League - 18/04/2017 Real Madrid 4 x 2 Bayern Munich - Champions League - 18/04/2017 Real Madrid 4 x 2 Bayern Munich - Champions League - 18/04/2017 Real Madrid 2 x 1 Valencia - LALIGA - 29/04/2017 Real Madrid 3 x 0 Atlético Madrid - Champions League - 02/05/2017 Real Madrid 3 x 0 Atlético Madrid - Champions League - 02/05/2017 Real Madrid 3 x 0 Atlético Madrid - Champions League - 02/05/2017 Real Madrid 4 x 1 Sevilla - LALIGA - 14/05/2017 Real Madrid 4 x 1 Sevilla - LALIGA - 14/05/2017 Real Madrid 4 x 1 Celta - LALIGA - 17/05/2017 Real Madrid 4 x 1 Celta - LALIGA - 17/05/2017 Real Madrid 2 x 0 Málaga - LALIGA - 21/05/2017 Real Madrid 4 x 1 Juventus - Champions League - 03/06/2017 Real Madrid 4 x 1 Juventus - Champions League - 03/06/2017 Portugal 3 x 0 Letônia - Eliminatórias para a Copa - 09/06/2017 Portugal 3 x 0 Letônia - Eliminatórias para a Copa - 09/06/2017 Portugal 1 x 0 Rússia - Copa das Confederações - 21/06/2017 Portugal 4 x 0 Nova Zelândia - Copa das Confederações - 24/06/2017 Real Madrid 3 x 1 Barcelona - Supercopa da Espanha - 13/08/2017 Portugal 5 x 1 Ilhas Faroe - Eliminatórias para a Copa - 31/08/2017 Portugal 5 x 1 Ilhas Faroe - Eliminatórias para a Copa - 31/08/2017 Portugal 5 x 1 Ilhas Faroe - Eliminatórias para a Copa - 31/08/2017 Real Madrid 3 x 0 APOEL - Champions League - 13/09/2017 Real Madrid 3 x 0 APOEL - Champions League - 13/09/2017 Real Madrid 3 x 1 Borussia Dortmund - Champions League - 26/09/2017 Real Madrid 3 x 1 Borussia Dortmund - Champions League - 26/09/2017 Portugal 2 x 0 Andorra - Eliminatórias para a Copa - 07/10/2017 Real Madrid 2 x 1 Getafe - LALIGA - 14/10/2017 Real Madrid 1 x 1 Tottenham - Champions League - 17/10/2017 Real Madrid 1 x 3 Tottenham - Champions League - 01/11/2017 Real Madrid 6 x 0 APOEL - Champions League - 21/11/2017 Real Madrid 6 x 0 APOEL - Champions League - 21/11/2017 Real Madrid 3 x 2 Málaga - LALIGA - 25/11/2017 Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund - Champions League - 06/12/2017 Real Madrid 5 x 0 Sevilla - LALIGA - 09/12/2017 Real Madrid 5 x 0 Sevilla - LALIGA - 09/12/2017 Real Madrid 2 x 1 Al-Jazira - Mundial de Clubes - 13/12/2017 Real Madrid 1 x 0 Grêmio - Mundial de Clubes - 16/12/2017 Real Madrid 7 x 1 Deportivo - LALIGA - 21/01/2018 Real Madrid 7 x 1 Deportivo - LALIGA - 21/01/2018 Real Madrid 4 x 1 Valência - LALIGA - 27/01/2018 Real Madrid 4 x 1 Valência - LALIGA - 27/01/2018 Real Madrid 5 x 2 Real Sociedad - LALIGA - 10/02/2018 Real Madrid 5 x 2 Real Sociedad - LALIGA - 10/02/2018 Real Madrid 5 x 2 Real Sociedad - LALIGA - 10/02/2018 Real Madrid 3 x 1 PSG - Champions League - 14/02/2018 Real Madrid 3 x 1 PSG - Champions League - 14/02/2018 Real Madrid 5 x 3 Betis - LALIGA - 18/02/2018 Real Madrid 4 x 0 Alavés - LALIGA - 24/02/2018 Real Madrid 4 x 0 Alavés - LALIGA - 24/02/2018 Real Madrid 3 x 1 Getafe - LALIGA - 03/03/2018 Real Madrid 3 x 1 Getafe - LALIGA - 03/03/2018 Real Madrid 2 x 1 PSG - Champions League - 06/03/2018 Real Madrid 2 x 1 Eibar - LALIGA - 10/03/2018 Real Madrid 2 x 1 Eibar - LALIGA - 10/03/2018 Real Madrid 6 x 3 Girona - LALIGA - 18/03/2018 Real Madrid 6 x 3 Girona - LALIGA - 18/03/2018 Real Madrid 6 x 3 Girona - LALIGA - 18/03/2018 Real Madrid 6 x 3 Girona - LALIGA - 18/03/2018 Portugal 2 x 1 Egito - Amistoso - 23/03/2018 Portugal 2 x 1 Egito - Amistoso - 23/03/2018 Real Madrid 3 x 0 Juventus - Champions League - 03/04/2018 Real Madrid 3 x 0 Juventus - Champions League - 03/04/2018 Real Madrid 1 x 1 Atlético Madrid - LALIGA - 08/04/2018 Real Madrid 1 x 3 Juventus - Champions League - 11/04/2018 Real Madrid 1 x 1 Athletic Bilbao - LALIGA - 18/04/2018 Real Madrid 2 x 2 Barcelona - LALIGA - 06/05/2018 Real Madrid 2 x 2 Villarreal - LALIGA - 19/05/2018 Portugal 3 x 3 Espanha - Copa do Mundo - 15/06/2018 Portugal 3 x 3 Espanha - Copa do Mundo - 15/06/2018 Portugal 3 x 3 Espanha - Copa do Mundo - 15/06/2018 Portugal 1 x 0 Marrocos - Copa do Mundo - 20/06/2018 Juventus 2 x 1 Sassuolo - Série A - 16/09/2018 Juventus 2 x 1 Sassuolo - Série A - 16/09/2018 Juventus 2 x 0 Frosinone - Série A - 23/09/2018 Juventus 2 x 0 Udinese - Série A - 06/10/2018 Juventus 1 x 1 Genoa - Série A - 20/10/2018 Juventus 2 x 1 Empoli - Série A - 27/10/2018 Juventus 2 x 1 Empoli - Série A - 27/10/2018 Juventus 1 x 2 Manchester United - Champions League - 07/11/2018 Juventus 2 x 0 Milan - Série A - 11/11/2018 Juventus 2 x 0 SPAL - Série A - 24/11/2018 Juventus 3 x 0 Fiorentina - Série A - 01/12/2018 Juventus 1 x 0 Torino - Série A - 15/12/2018 Juventus 2 x 2 Atalanta - Série A - 26/12/2018 Juventus 2 x 1 Sampdoria - Série A - 29/12/2018 Juventus 2 x 1 Sampdoria - Série A - 29/12/2018 Juventus 1 x 0 Milan - Supercopa da Itália - 16/01/2019 Juventus 2 x 1 Lazio - Série A - 27/01/2019 Juventus 3 x 3 Parma - Série A - 02/02/2019 Juventus 3 x 3 Parma - Série A - 02/02/2019 Juventus 3 x 0 Sassuolo - Série A - 10/02/2019 Juventus 3 x 0 Frosinone - Série A - 15/02/2019 Juventus 3 x 0 Atlético Madrid - Champions League - 12/03/2019 Juventus 3 x 0 Atlético Madrid - Champions League - 12/03/2019 Juventus 3 x 0 Atlético Madrid - Champions League - 12/03/2019 Juventus 1 x 1 Ajax -Champions League - 10/04/2019 Juventus 1 x 2 Ajax - Champions League - 16/04/2019 Juventus 1 x 1 Internazionale - Série A - 27/04/2019 Juventus 1 x 1 Torino - Série A - 03/05/2019 Portugal 3 x 1 Suiça - Liga das Nações - 05/06/2019 Portugal 3 x 1 Suiça - Liga das Nações - 05/06/2019 Portugal 3 x 1 Suiça - Liga das Nações - 05/06/2019 Juventus 4 x 3 Napoli - Série A - 31/08/2019 Portugal 4 x 2 Sérvia - Eliminatórias para Eurocopa - 07/09/2019 Portugal 5 x 1 Lituânia - Eliminatórias para Eurocopa - 10/09/2019 Portugal 5 x 1 Lituânia - Eliminatórias para Eurocopa - 10/09/2019 Portugal 5 x 1 Lituânia - Eliminatórias para Eurocopa - 10/09/2019 Portugal 5 x 1 Lituânia - Eliminatórias para Eurocopa - 10/09/2019 Juventus 2 x 1 Verona - Série A - 21/09/2019 Juventus 2 x 0 SPAL - Série A - 28/09/2019 Juventus 3 x 0 Bayer Leverkusen - Champions League - 01/10/2019 Portugal 3 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para Eurocopa - 11/10/2019 Portugal 1 x 2 Ucrânia - Eliminatórias para Eurocopa - 14/10/2019 Juventus 2 x 1 Bologna - Série A - 19/10/2019 Juventus 2 x 1 Genoa - Série A - 30/10/2019 Portugal 6 x 0 Lituânia - Eliminatórias para Eurocopa - 14/11/2019 Portugal 6 x 0 Lituânia - Eliminatórias para Eurocopa - 14/11/2019 Portugal 6 x 0 Lituânia - Eliminatórias para Eurocopa - 14/11/2019 Portugal 2 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para Eurocopa - 17/11/2019 Juventus 2 x 2 Sassuolo - Série A - 01/12/2019 Juventus 1 x 3 Lazio - Série A - 07/12/2019 Juventus 2 x 0 Bayer Leverkusen - Champions League - 11/12/2019 Juventus 3 x 1 Udinese - Série A - 15/12/2019 Juventus 3 x 1 Udinese - Série A - 15/12/2019 Juventus 2 x 1 Sampdoria - Série A - 18/12/2019 Juventus 4 x 1 Cagliari - Série A - 06/01/2020 Juventus 4 x 1 Cagliari - Série A - 06/01/2020 Juventus 4 x 1 Cagliari - Série A - 06/01/2020 Juventus 2 x 1 Roma - Série A - 12/01/2020 Juventus 2 x 1 Parma - Série A - 19/01/2020 Juventus 2 x 1 Parma - Série A - 19/01/2020 Juventus 3 x 1 Roma - Copa Itália - 22/01/2020 Juventus 1 x 2 Napoli - Série A - 26/01/2020 Juventus 3 x 0 Fiorentina - Série A - 02/02/2020 Juventus 3 x 0 Fiorentina - Série A - 02/02/2020 Juventus 1 x 2 Verona - Série A - 08/02/2020 Juventus 1 x 1 Milan - Série A - 13/02/2020 Juventus 2 x 1 SPAL - Série A - 22/02/2020 Juventus 2 x 0 Bologna - Série A - 22/06/2020 Juventus 4 x 0 Lecce - Série A - 26/06/2020 Juventus 3 x 1 Genoa - Série A - 03/06/2020 Juventus 4 x 1 Torino - Série A - 04/07/2020 Juventus 2 x 4 Milan - Série A - 07/07/2020 Juventus 2 x 2 Atalanta - Série A - 11/07/2020 Juventus 2 x 2 Atalanta - Série A - 11/07/2020 Juventus 2 x 1 Lazio - Série A - 20/07/2020 Juventus 2 x 1 Lazio - Série A - 20/07/2020 Juventus 2 x 0 Sampdoria - Série A - 26/07/2020 Juventus 2 x 1 Lyon - Champions League - 07/08/2020 Juventus 2 x 1 Lyon - Champions League - 07/08/2020 Portugal 2 x 0 Suécia - Liga das Nações - 08/09/2020 Portugal 2 x 0 Suécia - Liga das Nações - 08/09/2020 Juventus 3 x 0 Sampdoria - Série A - 20/09/2020 Juventus 2 x 2 Roma - Série A - 27/09/2020 Juventus 4 x 1 Spezia - Série A - 01/11/2020 Juventus 4 x 1 Spezia - Série A - 01/11/2020 Juventus 1 x 1 Lazio - Série A - 08/11/2020 Portugal 7 x 0 Andorra - Amistoso - 11/11/2020 Juventus 2 x 0 Cagliari - Série A - 21/11/2020 Juventus 2 x 0 Cagliari - Série A - 21/11/2020 Juventus 2 x 1 Ferencváros - Champions League - 24/11/2020 Juventus 3 x 0 Dinamo Kiev - Champions League - 02/12/2020 Juventus 3 x 0 Barcelona - Champions League - 08/12/2020 Juventus 3 x 0 Barcelona - Champions League - 08/12/2020 Juventus 3 x 1 Genoa - Série A - 13/12/2020 Juventus 3 x 1 Genoa - Série A - 13/12/2020 Juventus 4 x 0 Parma - Série A - 19/12/2020 Juventus 4 x 0 Parma - Série A - 19/12/2020 Juventus 4 x 1 Udinese - Série A - 03/01/2021 Juventus 4 x 1 Udinese - Série A - 03/01/2021 Juventus 3 x 1 Sassuolo - Série A - 10/01/2021 Juventus 2 x 0 Napoli - Supercopa da Itália - 20/01/2021 Juventus 2 x 1 Internazionale - Copa Itália - 02/02/2021 Juventus 2 x 1 Internazionale - Copa Itália - 02/02/2021 Juventus 2 x 0 Roma - Série A - 06/02/2021 Juventus 3 x 0 Crotone - Série A - 22/02/2021 Juventus 3 x 0 Crotone - Série A - 22/02/2021 Juventus 1 x 1 Verona - Série A - 27/02/2021 Juventus 3 x 0 Spezia - Série A - 02/03/2021 Juventus 3 x 1 Cagliari - Série A - 14/03/2021 Juventus 3 x 1 Cagliari - Série A - 14/03/2021 Juventus 3 x 1 Cagliari - Série A - 14/03/2021 Portugal 3 x 1 Luxemburgo - Eliminatórias para a Copa - 30/03/2021 Juventus 2 x 2 Torino - Série A - 03/04/2021 Juventus 2 x 1 Napoli - Série A - 07/04/2021 Juventus 2 x 1 Udinese - Série A - 02/05/2021 Juventus 2 x 1 Udinese - Série A - 02/05/2021 Juventus 3 x 1 Sassuolo - Série A - 12/05/2021 Juventus 3 x 2 Internazionale - Série A - 15/05/2021 Portugal 4 x 0 Israel - Amistoso - 09/06/2021 Portugal 3 x 0 Hungria - Eurocopa - 15/06/2021 Portugal 3 x 0 Hungria - Eurocopa - 15/06/2021 Portugal 2 x 4 Alemanha - Eurocopa - 19/06/2021 Portugal 2 x 2 França - Eurocopa - 23/06/2021 Portugal 2 x 2 França - Eurocopa - 23/06/2021 Portugal 2 x 1 Irlanda - Eliminatórias para a Copa - 01/09/2021 Portugal 2 x 1 Irlanda - Eliminatórias para a Copa - 01/09/2021 Manchester United 4 x 1 Newcastle - Premier League - 11/09/2021 Manchester United 4 x 1 Newcastle - Premier League - 11/09/2021 Manchester United 1 x 2 Young Boys - Champions League - 14/09/2021 Manchester United 2 x 1 West Ham - Premier League - 19/09/2021 Manchester United 2 x 1 Villarreal - Champions League - 29/09/2021 Portugal 3 x 0 Catar - Amistoso - 09/10/2021 Portugal 5 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para a Copa - 12/10/2021 Portugal 5 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para a Copa - 12/10/2021 Portugal 5 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para a Copa - 12/10/2021 Manchester United 3 x 2 Atalanta - Champions League - 20/10/2021 Manchester United 3 x 0 Tottenham - Premier League - 30/10/2021 Manchester United 2 x 2 Atalanta - Champions League - 02/11/2021 Manchester United 2 x 2 Atalanta - Champions League - 02/11/2021 Manchester United 2 x 0 Villarreal - Champions League - 23/11/2021 Manchester United 3 x 2 Arsenal - Premier League - 02/12/2021 Manchester United 3 x 2 Arsenal - Premier League - 02/12/2021 Manchester United 1 x 0 Norwich - Premier League - 11/12/2021 Manchester United 3 x 1 Burnley - Premier League - 30/12/2021 Manchester United 2 x 0 Brighton - Premier League - 15/02/2022 Manchester United 3 x 2 Tottenham - Premier League - 12/03/2022 Manchester United 3 x 2 Tottenham - Premier League - 12/03/2022 Manchester United 3 x 2 Tottenham - Premier League - 12/03/2022 Manchester United 3 x 2 Norwich - Premier League - 16/04/2022 Manchester United 3 x 2 Norwich - Premier League - 16/04/2022 Manchester United 3 x 2 Norwich - Premier League - 16/04/2022 Manchester United 1 x 3 Arsenal - Premier League - 23/04/2022 Manchester United 1 x 1 Chelsea - Premier League - 28/04/2022 Manchester United 3 x 0 Brentford - Premier League - 02/05/2022 Portugal 4 x 0 Suiça - Liga das Nações - 05/06/2022 Portugal 4 x 0 Suiça - Liga das Nações - 05/06/2022 Manchester United 2 x 0 Sheriff - Europa League - 15/09/2022 Manchester United 2 x 1 Everton - Premier League - 09/10/2022 Manchester United 3 x 0 Sheriff - Europa League - 27/10/2022 Portugal 3 x 2 Gana - Copa do Mundo - 24/11/2022 Al-Nassr 2 x 2 Al-Fateh - Liga Arábia Saudita - 03/02/2023 Al-Nassr 4 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 09/02/2023 Al-Nassr 4 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 09/02/2023 Al-Nassr 4 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 09/02/2023 Al-Nassr 4 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 09/02/2023 Al-Nassr 3 x 0 Damac - Liga Arábia Saudita - 25/02/2023 Al-Nassr 3 x 0 Damac - Liga Arábia Saudita - 25/02/2023 Al-Nassr 3 x 0 Damac - Liga Arábia Saudita - 25/02/2023 Al-Nassr 2 x 1 Abha - Liga Arábia Saudita - 18/03/2023 Portugal 4 x 0 Liechtenstein - Eliminatórias para a Eurocopa - 23/03/2023 Portugal 4 x 0 Liechtenstein - Eliminatórias para a Eurocopa - 23/03/2023 Portugal 6 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para a Eurocopa - 26/03/2023 Portugal 6 x 0 Luxemburgo - Eliminatórias para a Eurocopa - 26/03/2023 Al-Nassr 5 x 0 Al-Adalah - Liga Arábia Saudita - 04/04/2023 Al-Nassr 5 x 0 Al-Adalah - Liga Arábia Saudita - 04/04/2023 Al-Nassr 4 x 0 Al-Raed - Liga Arábia Saudita - 28/04/2023 Al-Nassr 2 x 0 Al-Taee - Liga Arábia Saudita - 16/05/2023 Al-Nassr 3 x 2 Al-Shabab - Liga Arábia Saudita - 23/05/2023 Portugal 1 x 0 Islândia - Eliminatórias para a Eurocopa - 20/06/2023 Al-Nassr 4 x 0 Monastir - Liga dos Campeões da Ásia - 31/07/2023 Al-Nassr 1 x 1 Zamalek - Liga dos Campeões da Ásia - 03/08/2023 Al-Nassr 3 x 1 Raja Casablanca - Liga dos Campeões da Ásia - 06/08/2023 Al-Nassr 1 x 0 Al-Shorta - Liga dos Campeões da Ásia - 09/08/2023 Al-Nassr 2 x 1 Al-Hilal - Liga dos Campeões da Ásia - 12/08/2023 Al-Nassr 2 x 1 Al-Hilal - Liga dos Campeões da Ásia - 12/08/2023 Al-Nassr 5 x 0 Al-Fateh - Liga Arábia Saudita - 25/08/2023 Al-Nassr 5 x 0 Al-Fateh - Liga Arábia Saudita - 25/08/2023 Al-Nassr 5 x 0 Al-Fateh - Liga Arábia Saudita - 25/08/2023 Al-Nassr 4 x 0 Al-Shabab - Liga Arábia Saudita - 20/08/2023 Al-Nassr 4 x 0 Al-Shabab - Liga Arábia Saudita - 20/08/2023 Al-Nassr 5 x 1 Al-Hazm - Liga Arábia Saudita - 02/09/2023 Al-Nassr 3 x 1 Al-Raed - Liga Arábia Saudita - 16/09/2023 Al-Nassr 4 x 3 Al-Ahli - Liga Arábia Saudita - 22/09/2023 Al-Nassr 4 x 3 Al-Ahli - Liga Arábia Saudita - 22/09/2023 Al-Nassr 2 x 1 Al-Taee - Liga Arábia Saudita - 29/09/2023 Al-Nassr 3 x 1 Istiklol - Liga dos Campeões da Ásia - 02/10/2023 Portugal 3 x 2 Eslováquia - Eliminatórias para a Eurocopa - 13/10/2023 Portugal 3 x 2 Eslováquia - Eliminatórias para a Eurocopa - 13/10/2023 Portugal 5 x 0 Bósnia Herzegovina - Eliminatórias para a Eurocopa - 16/10/2023 Portugal 5 x 0 Bósnia Herzegovina - Eliminatórias para a Eurocopa - 16/10/2023 Al-Nassr 2 x 1 Damac - Liga Arábia Saudita - 21/10/2023 Al-Nassr 4 x 3 Al-Duhail - Liga dos Campeões da Ásia - 24/10/2023 Al-Nassr 4 x 3 Al-Duhail - Liga dos Campeões da Ásia - 24/10/2023 Al-Nassr 2 x 0 Al-Khaleej - Liga Arábia Saudita - 04/11/2023 Al-Nassr 3 x 1 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 11/11/2023 Portugal 2 x 0 Liechtenstein - Eliminatórias para a Eurocopa - 16/11/2023 Al-Nassr 3 x 0 Al-Okhdood - Liga Arábia Saudita - 24/11/2023 Al-Nassr 3 x 0 Al-Okhdood - Liga Arábia Saudita - 24/11/2023 Al-Nassr 4 x 1 Al-Riyadh - Liga Arábia Saudita - 08/12/2023 Al-Nassr 5 x 2 Al-Shabab - King Cup - 11/12/2023 Al-Nassr 3 x 1 Al-Ittifaq - Liga Arábia Saudita - 22/12/2023 Al-Nassr 5 x 2 Al-Ittihad - Liga Arábia Saudita - 26/12/2023 Al-Nassr 5 x 2 Al-Ittihad - Liga Arábia Saudita - 26/12/2023 Al-Nassr 4 x 1 Al-Taawoun - Liga Arábia Saudita - 30/12/2023 Al-Nassr 1 x 0 Al-Fayha - Liga dos Campeões da Ásia - 14/02/2024 Al-Nassr 2 x 1 Al-Fateh - Liga Arábia Saudita - 17/02/2024 Al-Nassr 2 x 0 Al-Fayha - Liga dos Campeões da Ásia - 21/02/2024 Al-Nassr 3 x 2 Al-Shabab - Liga Arábia Saudita - 25/02/2024 Al-Nassr 4 x 3 Al-Ain - Liga dos Campeões da Ásia - 11/03/2024 Al-Nassr 1 x 0 Al-Ahli - Liga Arábia Saudita - 15/03/2024 Al-Nassr 5 x 1 Al-Tai - Liga Arábia Saudita - 30/03/2024 Al-Nassr 5 x 1 Al-Tai - Liga Arábia Saudita - 30/03/2024 Al-Nassr 5 x 1 Al-Tai - Liga Arábia Saudita - 30/03/2024 Al-Nassr 8 x 0 Abha - Liga Arábia Saudita - 02/04/2024 Al-Nassr 8 x 0 Abha - Liga Arábia Saudita - 02/04/2024 Al-Nassr 8 x 0 Abha - Liga Arábia Saudita - 02/04/2024 Al-Nassr 3 x 1 Al-Khaleej - Liga Arábia Saudita - 01/05/2024 Al-Nassr 3 x 1 Al-Khaleej - Liga Arábia Saudita - 01/05/2024 Al-Nassr 6 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 04/05/2024 Al-Nassr 6 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 04/05/2024 Al-Nassr 6 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 04/05/2024 Al-Nassr 3 x 2 Al-Okhdood - Liga Arábia Saudita - 09/05/2024 Al-Nassr 4 x 2 Al-Ittihad - Liga Arábia Saudita - 27/05/2024 Al-Nassr 4 x 2 Al-Ittihad - Liga Arábia Saudita - 27/05/2024 Portugal 3 x 0 Irlanda - Amistoso - 11/06/2024 Portugal 3 x 0 Irlanda - Amistoso - 11/06/2024 Al-Nassr 2 x 0 Al-Taawoun - Supercopa da Arábia Saudita - 14/08/2024 Al-Nassr 1 x 4 Al-Hilal - Supercopa da Arábia Saudita - 17/08/2024 Al-Nassr 1 x 1 Al-Raed - Liga Arábia Saudita - 22/08/2024 Al-Nassr 4 x 1 Al-Fayha - Liga Arábia Saudita - 27/08/2024 Portugal 2 x 1 Croácia - Liga das Nações - 05/09/2024 Portugal 2 x 1 Escócia - Liga das Nações - 08/09/2024 Al-Nassr 3 x 0 Al-Etiffaq - Liga Arábia Saudita - 20/09/2024 Al-Nassr 2 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 27/09/2024 Al-Nassr 2 x 1 Al-Rayyan - Liga dos Campeões da Ásia - 30/09/2024 Al-Nassr 3 x 0 Orubah - Liga Arábia Saudita - 05/10/2024 Portugal 3 x 1 Polônia - Liga das Nações - 12/10/2024 Al-Nassr 2 x 1 Al-Shabab - Liga Arábia Saudita - 18/10/2024 Al-Nassr 5 x 1 Al-Ain - Liga dos Campeões da Ásia - 05/11/2024 Portugal 5 x 1 Polônia - Liga das Nações - 15/11/2024 Portugal 5 x 1 Polônia - Liga das Nações - 15/11/2024 Al-Nassr 1 x 2 Al-Qadisiya - Liga Arábia Saudita - 22/11/2024 Al-Nassr 3 x 1 Al-Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia - 25/11/2024 Al-Nassr 3 x 1 Al-Gharafa - Liga dos Campeões da Ásia - 25/11/2024 Al-Nassr 2 x 0 Damac - Liga Arábia Saudita - 29/11/2024 Al-Nassr 2 x 0 Damac - Liga Arábia Saudita - 29/11/2024 Al-Nassr 1 x 2 Al-Ittihad - Liga Arábia Saudita - 06/12/2024 Al-Nassr 3 x 1 Al-Okhdood - Liga Arábia Saudita - 09/01/2025 Al-Nassr 3 x 1 Al-Khaleej - Liga Arábia Saudita - 21/01/2025 Al-Nassr 3 x 1 Al-Khaleej - Liga Arábia Saudita - 21/01/2025 Al-Nassr 3 x 1 Al-Fateh - Liga Arábia Saudita - 26/01/2025 Al-Nassr 2 x 1 Al-Raed - Liga Arábia Saudita - 30/01/2025 Al-Nassr 4 x 0 Al-Wasl - Liga dos Campeões da Ásia - 03/02/2025 Al-Nassr 4 x 0 Al-Wasl - Liga dos Campeões da Ásia - 03/02/2025 Al-Nassr 3 x 0 Al-Fayha - Liga Arábia Saudita - 07/02/2025 Al-Nassr 2 x 0 Al-Wehda - Liga Arábia Saudita - 25/02/2025 Al-Nassr 2 x 2 Al-Shabab - Liga Arábia Saudita - 07/03/2025 Al-Nassr 3 x 0 Esteghlal - Liga dos Campeões da Ásia - 10/03/2025 Al-Nassr 3 x 1 Al-Kholood - Liga Arábia Saudita - 14/03/2025 Portugal 5 x 2 Dinamarca - Liga das Nações - 23/03/2025 Al-Nassr 3 x 1 Al-Hilal - Liga Arábia Saudita - 04/04/2025 Al-Nassr 3 x 1 Al-Hilal - Liga Arábia Saudita - 04/04/2025 Al-Nassr 2 x 1 Al-Riyadh - Liga Arábia Saudita - 12/04/2025 Al-Nassr 2 x 1 Al-Riyadh - Liga Arábia Saudita - 12/04/2025 Al-Nassr 4 x 1 Yokohama Marinos - Liga dos Campeões da Ásia - 26/04/2025 Al-Nassr 2 x 0 Al-Khaleej - Liga Arábia Saudita - 21/05/2025 Al-Nassr 2 x 3 Al-Fateh - Liga Arábia Saudita - 26/05/2025 Alemanha 1 x 2 Portugal - Nations League - 04/06/2025 Portugal 2 (5) x (3) 2 Espanha - Nations League - 08/06/2025

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vaness Pinheiro, editora web de Oliberal.com)