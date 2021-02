Confira jogos de futebol na TV hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro

Confira jogos de futebol de hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro (11/02). As partidas estão acontecendo com portões fechados no Brasil por causa da pandemia do coronavírus. Canais de esportes estão transmitindo jogos ao vivo e reprises de jogos em sua programação. Veja quais são as partidas que serão exibidas na televisão.

Jogos de futebol de hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro (11/02)

00h00 - Mexicano 2ª Divisão - Cimarrones de Sonora x Morelia - ESPN APP

12h00 - Mundial de Clubes - Al Ahly x Palmeiras - SporTV

14h30 - Copa da Inglaterra - Wolverhampton x Southampton - DAZN

15h00 - Mundial de Clubes - Bayern de Munique x Tigres - SporTV

17h00 - Copa do Rei: Athletic Bilbao x Levante - Fox Sports

17h00 - Copa da Inglaterra: Barnsley x Chelsea - DAZN

Algumas entidades esportivas têm suspendido eventos ao redor do mundo. Jogos estão acontecendo sem torcida para evitar aglomerações de pessoas e assim desacelerar a propagação do vírus.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem seguido rígido plano de medidas como testagem de jogadores e suspensão de jogos quando necessário.