Confiança x Altos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (08/05) pela Série C do Brasileiro

As equipes Confiança x Altos disputam nesta segunda-feira (08/05) a 2° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo iniciará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Confiança x Altos ao vivo?

A partida Confiança x Altos poderá ser assistida pelo Nosso Futebol e canal de youtube do Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Confiança x Altos chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Série C, Confiança venceu CSA por 1 a 0 e Altos empatou por 0 a 0 com Figueirense.

Prováveis Escalações

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Adryan, Adalberto e Felippe Borges; Fábio, Bruno Camilo e Dione; Negueba, Willians Santana e Lucas Vieira. Técnico: Vinicius Eutrópio.

Altos: Rafael Mariano; Victor Guilherme, Marcelo, Vavá e Vinicius Paiva; Valderrama, Tibiri (Bessa) e Dieguinho; Elielton, Rodrigo Fumaça e Manoel. Técnico: Jerson Testoni.

FICHA TÉCNICA

Confiança x Altos

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)

Data/Horário: 08 de maio de 2023, 20h