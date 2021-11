Complicou! Após mais uma derrota, Vasco tem apenas 1% de chance de conquistar o acesso à Série A

Longe do G4, o Vasco se complicou de vez na Série B do Brasileirão. A equipe teve a chance de sair com os três pontos diante do Guarani, mas Cano perdeu pênalti no fim. No lance seguinte, o Bugre balançou a rede do goleiro Lucão e impôs mais um revés ao Cruz-Maltino. Segundo o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a chance do clube carioca garantir o acesso caiu para apenas 1%.

Antes da rodada, o Gigante da Colina tinha 6% e necessitava vencer as seis partidas para voltar à elite do futebol brasileiro. Contudo, com mais uma derrota, o time não consegue mais chegar ao número mágico de 64 pontos, citado pelo diretor executivo Alexandre Pássaro. Apesar da dificuldade, Diniz afirmou que a equipe vai lutar até o fim.

O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 16h, no clássico diante do Botafogo. A partida será válida pela 34ª rodada da competição. Restam cinco rodadas para o fim, e fazer 15 pontos é essencial para o Gigante da Colina na reta final. Na temporada passada, o quarto colocado Cuiabá subiu com 61. No ano anterior, o Atlético-GO garantiu a vaga com 62 pontos.

Com 47 pontos, a diferença para o Goiás, atual quarto colocado, é de sete pontos. Durante toda campanha, o Cruz-Maltino não conseguiu entrar no G4, tropeçando nos momentos cruciais e tendo falhas individuais e coletivas. Além do Botafogo, o time ainda enfrenta Vitória e Remo, em São Januário, Vila Nova e Londrina, longe do Rio de Janeiro.

Confira as probabilidades de acesso na Série B do Brasileirão*

1º - Coritiba (61 pontos) - 99%

2º - Botafogo (59 pontos) - 97%

3º - Avaí (56 pontos) - 80%

4º - Goiás (54 pontos) - 44%

5º - CRB (54 pontos) - 39%

6º - Guarani (52 pontos) - 20%

7º - CSA (51 pontos) - 20%

8º - Vasco (47 pontos) - 1%

* Números do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.