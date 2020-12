Com titulares de volta, Palmeiras inicia preparação para encarar o Libertad

O domingo não é mais de descanso na Academia de Futebol do Palmeiras. Já virou rotina com Abel Ferreira o clube atuar no sábado e, na manhã do dia seguinte, se reapresentar no CT visando já iniciar a preparação para o duelo do meio de semana. Desta vez, a missão será buscar um bom resultado em Assunção-PAR, na próxima terça-feira (8), diante do Libertad, pelas quartas da Libertadores.

Ainda isolado em um hotel na capital paulista por causa da Covid-19, Abel Ferreira acompanhou a atividade de maneira virtual, e viu importantes reforços que não atuaram no empate diante do Santos aparecerem no gramado da Academia.

>> CONFIRA O CHAVEAMENTO ATUALIZADO DA LIBERTADORES

Gabriel Menino, Danilo, Gustavo Gómez, Rony e Scarpa participaram da atividade com os demais reservas e estão prontos para retornarem ao time nesta terça-feira.

Gabriel Silva, Breno Lopes e Kuscevic, que atuaram poucos minutos no empate em 2 a 2 diante do Santos, também foram para o gramado do CT palmeirense.

Renan aguarda exames para enfrentar o Libertad (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O jovem zagueiro Renan também retornou aos trabalhos com o grupo após passar por 10 dias de isolamento social, por causa do coronavírus, e depende de exames para estar na lista de relacionados para a viagem rumo à capital paraguaia.

Alan Empereur, que foi titular na partida contra o Santos mas saiu após sentir dores na perna direita, teve um entorse no joelho detectado após exames realizados nesta manhã (6) e será reavaliado nos próximos dias. O zagueiro está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance enquanto se recupera.

Marcos Rocha, o último atleta profissional do Palmeiras ainda positivado com a Covid-19, retorna aos treinos nesta semana, mas não deve fazer parte da delegação que enfrenta o Libertad.

O elenco alviverde treina nesta segunda-feira (7) às 10h (horário de Brasília), e já viaja para o Paraguai após a última atividade antes do duelo diante do Libertad, pelo jogo de ida das quartas da Libertadores.