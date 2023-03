Com time alternativo e com quatro jogadores da base, Remo está escalado para pegar o Tapajós

O Remo recebe o Tapajós às 18h deste sábado (11), pela sexta rodada do Parazão. O Leão irá iniciar a partida com várias mudanças em relação ao último jogo, contra o São Luiz-RS, pela Copa do Brasil, no meio de semana. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo terá quatro atletas oriundos da base, além de todo o esquema defensivo modificado.

VEJA A ESCALAÇÃO DO REMO

Remo x Tapajós jogam neste sábado (11), às 18h, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.